Sondaj de ultimă oră: Procent devastator pe scena politică. În cine mai au încredere românii

Rezultatele ultimului sondaj CURS aduc un procent devastator privind viitorul țării: 82% - posibil un procent fără precedent - văd direcția țării drept una greșită. Numai 15% au încredere în viitorul României.

În același timp, 44% sunt mai degrabă pesimiști cu privire la viitorul României pe următorii 5 ani, iar 26% se declară foarte pesimiști.

În cine mai au încredere românii?

Rezultatele sondajului CURS arată că românii au încredere în Biserică - 79%, urmată de Armată - 76%, Poliție 55%, autorități locale - 53%, urmate de presă cu 44%. Justiția este pe ultimul loc, cu 20%.

Cu privire la personalitățile politice, Călin Georgescu conduce topul cu 32%, urmat imediat de Nicușor Dan - 31%.

Traian Băsescu reapare în topul încrederii

Ilie Bolojan are un procent de încredere de 25%, iar George Simion 23%. Traian Băsescu apare în acest top imediat după liderul AUR - 21%. Președintele USR, Dominic Fritz, are un procent de încredere de doar 9%.

USR n-a câștigat nimic: intenție de vot de 10%!

Cu privire la partide, 68% dintre români declară puțină și foarte puțină încrederea în acestea. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar lua 32% din voturi, urmat de PSD cu 24%, PNL 20%, USR 10%.

Deși politicul este în toate, în România, instabilitatea politică este pe locul doi la îngrijorările românilor - 59%. Pe primul loc se află inflația/costul vieții - 81%. Educația este printre ultimele îngrijorări ale românilor - 14%.