Discuțiile Trump–Xi, oportunitate pentru România. Nicușor Dan ar putea avea un rol-cheie. Chirieac: Își poate face loc dacă prinde acest start

Întâlnirea dintre președintele Statelor Unite și președintele Chinei, desfășurată la Beijing, este deja interpretată ca un moment cu încărcătură istorică, cu potențialul de a marca o nouă etapă în reconfigurarea echilibrului global de putere, similară altor episoade recente de reașezare a influențelor internaționale. Discuțiile dintre cele două mari puteri au vizat subiecte sensibile, de la economie, la geopolitică. Președintele american a fost însoțit în China de o delegație amplă, alcătuită din oficiali și reprezentanți ai mediului de afaceri, semnalând deschiderea către posibile parteneriate și înțelegeri economice cu impact semnificativ pentru ambele superputeri. În acest context, se conturează tot mai clar imaginea unei lumi aflate în plină reașezare, în care relația dintre Statele Unite și China este recalibrată.

Pe acest fond, apare însă o problemă de poziționare pentru România. În timp ce marile economii își ajustează relațiile cu Beijingul, la București persistă o abordare restrictivă față de investițiile chineze, într-un context în care accesul acestora în sectoare economice este limitat sau blocat. În opinia unor voci din spațiul public, această direcție reflectă o întârziere în adaptarea la noile realități geopolitice, mai ales după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, și riscă să lase România în afara unor oportunități economice importante.

"România are dreptul să-și reia relațiile comerciale cu China?"

Rămâne deschisă întrebarea dacă România va reuși să valorifice acest moment de reașezare globală pentru a-și redefini relațiile economice. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul, într-o intervenție la România TV, și a explicat în ce condiții ar putea fi valorificat acest moment.

"România se află în poziția specială în care poate juca și cu Statele Unite, și cu China. Putem să facem asta? Da, dar cu actuala arhitectură de putere nu va merge. Ne de exemplu ne amintim de episodul când 'ai mei' de la USR și alții au criticat faptul că domnul Adrian Năstase și doamna Viorica Dăncilă, foști premieri ai României, au fost salutați oficial, personal, strângere de mână, de Xi Jinping. Presupun că 'ai mei' sau Oana Țoiu au avut aceeași reacție acum și la întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping. Adică, cel mai probabil l-a certat pe președintele Trump că a mers să se vadă cu liderul chinez. Îmi imaginez, nu? Cu actuala formulă nu avem cum.

Totuși, cu președintele Nicușor Dan România își poate face loc fiindcă summit-ul (nr. summit-ul B9) a fost un pas, iar fiecare dintre părți și-a păstrat poziția mai de grabă, nu a fost foarte bogat în rezultate de business, așa cum se aștepta, în ciuda anunțurilor făcute, există un gol acolo. Având în vedere că SUA și China bat palma, iar lumea se schimbă, golul acela rămâne acolo, România are dreptul să-și reia relațiile comerciale cu China? E o întrebare.

"Președintele ar putea să aibă un rol cheie dacă citește momentul și prinde acest start"

Unele state europene, precum România, au interzis accesul Chinei în domenii strategice precum telecomunicațiile, industria aerospațială și energia. De apărare nici nu s-a pus problema. România ce face în acest moment? Stiți bine că noi nu prea acceptăm investiții chineze în țara noastră. După vizita lui Donald Trump acolo se schimbă ceva?

Lucrurile acestea trebuie tranșate de președintele Nicușor Dan, fiindcă la nivel guvernamental nu există suficientă putere. Președintele ar putea să aibă un rol cheie dacă citește momentul și prinde acest start. Lucrul acesta trebuie făcut prin negociere cu Statele Unite ale Americii. În Uniunea Europeană, vedem că marile puteri europene se înghesuie la contracte cu China. Inclusiv Volkswagen a anunțat că i-a invitat pe chinezi să facă mașini chinezești în Europa în fabricile rămase libere", a explicat Bogdan Chirieac.

