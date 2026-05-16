€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Discuțiile Trump–Xi, oportunitate pentru România. Nicușor Dan ar putea avea un rol-cheie. Chirieac: Își poate face loc dacă prinde acest start
Data publicării: 16 Mai 2026

Discuțiile Trump–Xi, oportunitate pentru România. Nicușor Dan ar putea avea un rol-cheie. Chirieac: Își poate face loc dacă prinde acest start
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu Xi Jinping și Donald Trump Donald Trump (stanga) si Xi Jinping (dreapta). Sursa Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Întâlnirea dintre președintele SUA și președintele Chinei este văzută ca un moment de reașezare. Apar întrebări privind poziționarea României și oportunitățile pe care le-ar putea valorifica.

Întâlnirea dintre președintele Statelor Unite și președintele Chinei, desfășurată la Beijing, este deja interpretată ca un moment cu încărcătură istorică, cu potențialul de a marca o nouă etapă în reconfigurarea echilibrului global de putere, similară altor episoade recente de reașezare a influențelor internaționale. Discuțiile dintre cele două mari puteri au vizat subiecte sensibile, de la economie, la geopolitică. Președintele american a fost însoțit în China de o delegație amplă, alcătuită din oficiali și reprezentanți ai mediului de afaceri, semnalând deschiderea către posibile parteneriate și înțelegeri economice cu impact semnificativ pentru ambele superputeri. În acest context, se conturează tot mai clar imaginea unei lumi aflate în plină reașezare, în care relația dintre Statele Unite și China este recalibrată.

Pe acest fond, apare însă o problemă de poziționare pentru România. În timp ce marile economii își ajustează relațiile cu Beijingul, la București persistă o abordare restrictivă față de investițiile chineze, într-un context în care accesul acestora în sectoare economice este limitat sau blocat. În opinia unor voci din spațiul public, această direcție reflectă o întârziere în adaptarea la noile realități geopolitice, mai ales după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, și riscă să lase România în afara unor oportunități economice importante. 

"România are dreptul să-și reia relațiile comerciale cu China?"

Rămâne deschisă întrebarea dacă România va reuși să valorifice acest moment de reașezare globală pentru a-și redefini relațiile economice. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul, într-o intervenție la România TV, și a explicat în ce condiții ar putea fi valorificat acest moment.

"România se află în poziția specială în care poate juca și cu Statele Unite, și cu China. Putem să facem asta? Da, dar cu actuala arhitectură de putere nu va merge. Ne de exemplu ne amintim de episodul când 'ai mei' de la USR și alții au criticat faptul că domnul Adrian Năstase și doamna Viorica Dăncilă, foști premieri ai României, au fost salutați oficial, personal, strângere de mână, de Xi Jinping. Presupun că 'ai mei' sau Oana Țoiu au avut aceeași reacție acum și la întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping. Adică, cel mai probabil l-a certat pe președintele Trump că a mers să se vadă cu liderul chinez. Îmi imaginez, nu? Cu actuala formulă nu avem cum.

Totuși, cu președintele Nicușor Dan România își poate face loc fiindcă summit-ul (nr. summit-ul B9) a fost un pas, iar fiecare dintre părți și-a păstrat poziția mai de grabă, nu a fost foarte bogat în rezultate de business, așa cum se aștepta, în ciuda anunțurilor făcute, există un gol acolo. Având în vedere că SUA și China bat palma, iar lumea se schimbă, golul acela rămâne acolo, România are dreptul să-și reia relațiile comerciale cu China? E o întrebare.

"Președintele ar putea să aibă un rol cheie dacă citește momentul și prinde acest start"

Unele state europene, precum România, au interzis accesul Chinei în domenii strategice precum telecomunicațiile, industria aerospațială și energia. De apărare nici nu s-a pus problema. România ce face în acest moment? Stiți bine că noi nu prea acceptăm investiții chineze în țara noastră. După vizita lui Donald Trump acolo se schimbă ceva?

Lucrurile acestea trebuie tranșate de președintele Nicușor Dan, fiindcă la nivel guvernamental nu există suficientă putere. Președintele ar putea să aibă un rol cheie dacă citește momentul și prinde acest start. Lucrul acesta trebuie făcut prin negociere cu Statele Unite ale Americii. În Uniunea Europeană, vedem că marile puteri europene se înghesuie la contracte cu China. Inclusiv Volkswagen a anunțat că i-a invitat pe chinezi să facă mașini chinezești în Europa în fabricile rămase libere", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Putin merge în China, la câteva zile după Trump. Ce va discuta cu președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
sua
donald trump
china
xi jinping
romania
nicusor dan
europa
investitii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Herman Berkovits, informații din culisele negocierilor Israel-România: "Majoritatea au fost realizate prin mine"
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Liderul militar al Hamas, ucis într-un atac israelian
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Cel puțin opt morți și 25 de răniți după ce un tren a lovit un autobuz în Bangkok, Thailanda, provocând un incendiu
Publicat acum 1 ora si 34 minute
S&P menține ratingul investițional al României, în ciuda crizei politice. Alexandru Nazare: E un semnal important pentru economia țării
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Discuțiile Trump–Xi, oportunitate pentru România. Nicușor Dan ar putea avea un rol-cheie. Chirieac: Își poate face loc dacă prinde acest start
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 13 minute
Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Horoscop 16 mai 2026. Lună Nouă în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO
Publicat acum 9 ore si 18 minute
BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Gigi Becali, mărturie în lacrimi: Aș muri pe loc ca s-o mai văd!
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close