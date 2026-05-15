Liviu Jicman, final de mandat la ICR: „Am încercat să construim un Institut Cultural Român mai profesionist"
Data publicării: 15 Mai 2026

Liviu Jicman, final de mandat la ICR: „Am încercat să construim un Institut Cultural Român mai profesionist”
Autor: Loredana Iriciuc

liviu-jicman-poza-facebook Liviu Jicman / FOTO: Facebook
Liviu Jicman a publicat un mesaj la finalul mandatului său de președinte al Institutului Cultural Român. Textul său are tonul unui bilanț personal, dar și al unei avertizări despre cât de fragil poate deveni rolul culturii într-o perioadă dominată de conflicte politice și crize succesive.

Liviu Jicman a scris pe pagina de Facebook: „Astăzi este ultima zi a mandatului meu ca președinte al Institutului Cultural Român, după o etapă de patru ani și jumătate intenși, dar profund importanți pentru mine”.

Mesajul său transmite ideea unei perioade marcate de presiune și reconstrucție instituțională. În ultimii ani, diplomația culturală a fost obligată să se adapteze rapid la schimbări globale, de la efectele pandemiei până la reașezările geopolitice care au influențat inclusiv modul în care statele își promovează cultura în exterior.

În acest context, Institutul Cultural Român a încercat să își redefinească rolul și să își recâștige vizibilitatea internațională.

„Împreună cu colegii mei, am încercat să construim un Institut Cultural Român mai profesionist, mai deschis, mai credibil și mai conectat la lumea culturală internațională”, transmite Jicman.

Munca nevăzută din spatele culturii române exportate în lume

Liviu Jicman a pus accent pe oamenii care lucrează în spatele evenimentelor culturale.

„Privind în urmă, mă gândesc la oameni: la creatori, la public, la colegii din București și din reprezentanțele ICR din lume care au dus proiecte dificile cu seriozitate și discreție, la partenerii și colaboratorii noștri.

Artiști, scriitori, traducători, manageri culturali, parteneri instituționali și independenți au avut încredere că putem construi împreună, în mii de evenimente pregătite în și mai multe întâlniri, cu idei, dialog și emoții care au făcut ca România culturală să fie mai prezentă și mai respectată în lume”, mai adaugă Jicman.

Cifrele care arată amploarea rețelei culturale românești

Mesajul fostului președinte ICR conține și un bilanț al mandatului său.

„În acești ani, ICR a derulat proiecte culturale împreună cu peste 1.500 de parteneri din 70 de țări. A fost adoptată prima strategie instituțională a ICR, am reluat programe importante de finanțare, am deschis noi direcții globale și rămân în continuare parteneriate internaționale solide. Dar dincolo de toate acestea, cel mai important lucru rămâne faptul că foarte mulți oameni au muncit cu bună-credință pentru cultura română.

Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru profesionalism, răbdare, solidaritate și încredere. Știu câtă muncă nevăzută există în spatele fiecărui eveniment, fiecărei expoziții, fiecărei cărți traduse, fiecărui concert sau festival”, mai transmite el.

Spre finalul mesajului, Jicman vorbește despre valorile pe care instituția ar trebui să le păstreze.

„Le port recunoștință și am convingerea că Institutul Cultural Român trebuie să rămână o instituție a dialogului, a libertății culturale, a profesionalismului și a reprezentării demne a României în lume.

Mulțumesc!”

liviu jicman
institutul cultural roman
