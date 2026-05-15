€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Politica Traian Băsescu o dă în scris: Partidul care poate trece Guvernul de votul Parlamentului, dacă primește mandat
Data publicării: 15 Mai 2026

Traian Băsescu o dă în scris: Partidul care poate trece Guvernul de votul Parlamentului, dacă primește mandat
Autor: Loredana Iriciuc

traian basescu Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre fragilitatea majorităților parlamentare și modul în care se construiește puterea politică.

Traian Băsescu descrie un blocaj politic generat de negocieri paralele și condiții multiple, care, în opinia sa, fac aproape imposibilă formarea unui executiv stabil. 

„Toți pun asemenea condiții încât realizarea unui guvern devine imposibilă. Deci, liberalii au condițiile lor, PSD-ul condițiile lor, președintele condițiile lui, și uite așa, nu îi împacă nimeni”, susâine fostul președinte la B1 TV.

„Majoritatea se demonstrează în Parlament”, spune el. 

În logica sa, orice altă formă de validare a unei majorități este doar declarație politică fără garanție.

„Da, dar n-are de unde să demonstreze PSD-ul în acest moment care are majoritate. Majoritățile se confirmă la vot în Parlament. În rest, e o poveste”, adaugă Băsescu.

CITEȘTE ȘI: Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”

Traian Băsescu: „Dacă se va da mandat PSD-ului, PSD-ul va trece Guvernul prin votul Parlamentului”

Fostul președinte avertizează că semnăturile sau declarațiile politice nu echivalează cu o majoritate reală: „Oricine poate să vină cu o listă de semnături să spună a majoritatea, în realitate să nu aibă”. Și adaugă ideea reversului politic: „și oricine poate să spună nu am, dar să o realizeze”.

Băsescu merge mai departe și vorbește despre un scenariu în care PSD ar primi mandat de formare a guvernului: „Dacă se va da mandat PSD-ului, PSD-ul va trece Guvernul prin votul Parlamentului. Vă dau scris”.

În opinia sa, partidul are experiența negocierii majorităților parlamentare.

El explică: „Pentru că ei știu să negocieze majorități. Prin tradiție, nu-i laud, nu-mi place, dar nu pot să nu recunosc că de câte ori au avut nevoie de majorități și le-au creat”.

VEZI ȘI: ”Degeaba se joacă. Există o singură soluție” spune Traian Băsescu: Coaliția asta, dacă e moartă, să reînvie!

Ce s-ar întâmpla cu o posibilă susținere AUR?

Discuția se mută apoi spre impactul unor posibile înțelegeri parlamentare și modul în care ar putea arăta o guvernare susținută de alte forțe politice.

Băsescu spune: „Știți cum e? Atâta timp cât PSD-ul este liderul alianței, atâta timp cât AUR se ascunde, nu figurează a fi în alianță, nu o să îi reproșeze nimeni nimic”.

El face și o paralelă cu politica europeană: „Până la urmă, PSD-ul este un partid care face parte din grupul parlamentar Socialist din Parlamentul European, care adesea lucrează cu Partidul Popular pentru a-și trece legile în Parlamentul European”.

Concluzia sa pe acest fir este: „Deci atâta timp cât PSD-ul preia guvernarea, Uniunea Europeană nu o să spună nimic”.

CITEȘTE ȘI: PNL, la guvernare sau în opoziţie? Ce urmează după moţiunea de cenzură. Ruperea PNL, un scenariu care ar putea să nu fie evitat, crede Crin Antonescu

Bolojan și disputa despre moțiune, guvern și legitimitate

În aceeași linie de discuție despre stabilitatea guvernamentală, Băsescu abordează și scenariul în care un guvern ar putea fi schimbat prin moțiune de cenzură, iar apoi reaprinsă ideea aceluiași premier.

El afirmă: „Schimbarea se face prin moțiune și dacă trece moțiunea, Guvernul pleacă.”

Apoi critică ideea de a reveni la aceeași formulă politică după un vot de neîncredere: „Cei care spun `dați-i mandat lui Bolojan din nou`. Nu zic că nu e posibil. Dar ce faci? Ți-a dat vot de neîncredere și tu vii cu același premier și spui dați vot pozitiv”.

Concluzia lui este dură: „Distrugem toate instituțiile statului!”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

traian basescu
psd
pnl
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Decizie definitivă pentru Babele și Sfinxul. Procesul care a împărțit două județe timp de zeci de ani s-a încheiat
Publicat acum 11 minute
America și China „bat palma” la Beijing. Chirieac, întrebare esențială despre ce va face România: Se ridică embargoul?
Publicat acum 29 minute
Teoria lui Cristian Pîrvulescu despre viitorul Executiv. Scenariu după declarațiile lui Nicușor Dan, pentru DCNews: Cel mai simplu
Publicat acum 35 minute
Armistițiul dintre Israel și Liban, extins pentru încă 45 de zile
Publicat acum 50 minute
De ce au divorțat Cabral și Andreea Ibacka, de fapt: „Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 43 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
Publicat acum 13 ore si 28 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 12 ore si 43 minute
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 15 ore si 48 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close