Traian Băsescu o dă în scris: Partidul care poate trece Guvernul de votul Parlamentului, dacă primește mandat

Traian Băsescu descrie un blocaj politic generat de negocieri paralele și condiții multiple, care, în opinia sa, fac aproape imposibilă formarea unui executiv stabil.

„Toți pun asemenea condiții încât realizarea unui guvern devine imposibilă. Deci, liberalii au condițiile lor, PSD-ul condițiile lor, președintele condițiile lui, și uite așa, nu îi împacă nimeni”, susâine fostul președinte la B1 TV.

„Majoritatea se demonstrează în Parlament”, spune el.

În logica sa, orice altă formă de validare a unei majorități este doar declarație politică fără garanție.

„Da, dar n-are de unde să demonstreze PSD-ul în acest moment care are majoritate. Majoritățile se confirmă la vot în Parlament. În rest, e o poveste”, adaugă Băsescu.

Traian Băsescu: „Dacă se va da mandat PSD-ului, PSD-ul va trece Guvernul prin votul Parlamentului”

Fostul președinte avertizează că semnăturile sau declarațiile politice nu echivalează cu o majoritate reală: „Oricine poate să vină cu o listă de semnături să spună a majoritatea, în realitate să nu aibă”. Și adaugă ideea reversului politic: „și oricine poate să spună nu am, dar să o realizeze”.

Băsescu merge mai departe și vorbește despre un scenariu în care PSD ar primi mandat de formare a guvernului: „Dacă se va da mandat PSD-ului, PSD-ul va trece Guvernul prin votul Parlamentului. Vă dau scris”.

În opinia sa, partidul are experiența negocierii majorităților parlamentare.

El explică: „Pentru că ei știu să negocieze majorități. Prin tradiție, nu-i laud, nu-mi place, dar nu pot să nu recunosc că de câte ori au avut nevoie de majorități și le-au creat”.

Ce s-ar întâmpla cu o posibilă susținere AUR?

Discuția se mută apoi spre impactul unor posibile înțelegeri parlamentare și modul în care ar putea arăta o guvernare susținută de alte forțe politice.

Băsescu spune: „Știți cum e? Atâta timp cât PSD-ul este liderul alianței, atâta timp cât AUR se ascunde, nu figurează a fi în alianță, nu o să îi reproșeze nimeni nimic”.

El face și o paralelă cu politica europeană: „Până la urmă, PSD-ul este un partid care face parte din grupul parlamentar Socialist din Parlamentul European, care adesea lucrează cu Partidul Popular pentru a-și trece legile în Parlamentul European”.

Concluzia sa pe acest fir este: „Deci atâta timp cât PSD-ul preia guvernarea, Uniunea Europeană nu o să spună nimic”.

Bolojan și disputa despre moțiune, guvern și legitimitate

În aceeași linie de discuție despre stabilitatea guvernamentală, Băsescu abordează și scenariul în care un guvern ar putea fi schimbat prin moțiune de cenzură, iar apoi reaprinsă ideea aceluiași premier.

El afirmă: „Schimbarea se face prin moțiune și dacă trece moțiunea, Guvernul pleacă.”

Apoi critică ideea de a reveni la aceeași formulă politică după un vot de neîncredere: „Cei care spun `dați-i mandat lui Bolojan din nou`. Nu zic că nu e posibil. Dar ce faci? Ți-a dat vot de neîncredere și tu vii cu același premier și spui dați vot pozitiv”.

Concluzia lui este dură: „Distrugem toate instituțiile statului!”