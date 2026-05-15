De ce au divorțat Cabral și Andreea Ibacka, de fapt: „Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase”

În ultimele zile au apărut numeroase speculații despre motivele separării, însă Andreea și Cabral au ales să intervină public pentru a opri zvonurile și pentru a explica, în propriile cuvinte, ce se întâmplă în viața lor.

„Unele exagerate. Altele complet false”. Reacția după valul de speculații

În mesajul transmis online, cei doi spun că au citit informațiile apărute în presă și pe rețelele sociale și că multe dintre acestea nu au legătură cu realitatea.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri despre noi. Unele exagerate. Altele complet false”, au transmis cei doi.

Andreea și Cabral explică faptul că au ales mereu sinceritatea în relația cu publicul și că din acest motiv au simțit nevoia să transmită personal adevărul despre separare.

„Și, pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul”.

După 18 ani împreună, decizia care schimbă tot

Cei doi au vorbit despre despărțire și despre momentul dificil prin care trec.

„După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt.

Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă.

Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.

Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei.

Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea. Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum.

Vă rugăm să nu găsiți vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.

Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre.

Andreea și Cabral”