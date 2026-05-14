Data publicării: 14 Mai 2026

Concert Metallica pe Arena Naţională. Artiştii au cântat şi o piesă a trupei Compact
Autor: Florin Răvdan

 Concert Metallica 13 mai Arena Nationala Agerpres (1) Sursa: Agerpres

Metallica a concertat pe Arena Naţională miercuri, 13 mai, în faţa a 65.000 de oameni.

Artiştii au interpretat şi o piesă românească, "Cine eşti tu, oare", a trupei Compact, şi le-au spus fanilor că au exersat-o chiar înainte de spectacol. 

“Am lucrat la ea chiar înainte de show. Dacă ştiţi versurile, vă rog să cântaţi cu noi. Eşti pregătit, Kirk?”, a transmis Robert Trujillo, chitaristul trupei Metallica, pe scenă. 

James Hetfield, solistul celor de la Metallica, a ţinut să le mulţumească fanilor adunaţi pe Arena Naţională. 

"Sunteţi siguri că vă place Metallica? Facem asta de vreo 45 de ani, dar par 145 de ani. Înainte de orice show suntem emoţionaţi şi ne place ce facem. Suntem recunoscători că aţi venit aici să sărbătoriţi muzica cu noi. Vă mulţumim, Bucureşti!", a spus acesta. 

Concertul Metallica de miercuri, 13 mai, este evenimentul cu cea mai mare asistenţă de pe Arena Naţională. În ceea ce priveşte evenimentele sportive, meciul de retragere al Generaţiei de Aur, din mai 2024, deţine recordul. Peste 54.000 de oameni au asistat la acea partidă. 

metallica
arena nationala
compact
