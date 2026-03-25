Când s-au despărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Detaliul observat de fani care i-a dat de gol

Vestea despărțirii dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a surprins pe toată lumea. Detaliul observat de fani, care a atras atenția tuturor, a fost legat chiar de verighetă - sau mai bine spus, lipsa ei.

O relație discretă, acum terminată

Deși pe rețelele de socializare cei doi păreau un cuplu armonios, plin de afecțiune reciprocă, adevărul a ieșit la iveală abia acum. Cei doi au ales mereu să țină departe de ochii publicului detalii despre relația lor. Anunțul separării a venit ca un șoc, atât pentru fani, cât și pentru apropiați.

Cântărețul de muzică populară și soția lui au avut o relație de peste 8 ani și s-au căsătorit de aproximativ 4 ani. Popularitatea lor în lumea muzicii populare i-a făcut și mai vizibili, iar vestea separării a fost primită cu surprindere și tristețe de colegi și admiratori deopotrivă.

Dubii încă din toamnă

Potrivit informațiilor, Codruța Filip a început să simtă nesiguranță în privința căsniciei cu Valentin Sanfira încă din toamna anului trecut. Artista, cunoscută și pentru participarea ei la „Desafio: Aventura”, show filmat în Thailanda și difuzat acum la PRO TV, a dezvăluit că separarea a fost o decizie comună.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem OK așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat vedeta pentru Cancan.

"S-a întâmplat ceva cu el în lipsa ei"

Potrivit unor surse din PRO TV, revederea Codruței Filip cu Valentin Sanfira într-un mesaj video a stârnit reacții opuse. Artista a fost vizibil emoționată și fericită să-l revadă, în timp ce cântărețul părea distant și mai puțin entuziasmat.

„Ei i s-a părut că s-a întâmplat ceva cu el în lipsa ei. Nu i-a picat bine faptul că el părea distant. Ea s-a bucurat enorm că l-a văzut și emoția ei a fost sinceră, în timp ce el nu a părut foarte entuziasmat de revedere”, au notat cei de la Click.

Imagini care au dat totul de gol

Deși problemele în relație ar fi apărut la sfârșitul anului trecut, fanii au observat primul semn clar abia pe 16 martie 2026: Codruța Filip a apărut pentru prima dată fără verighetă într-o postare pe rețelele de socializare. În contrast, în ianuarie, la debutul show-ului „Desafio: Aventura”, artista apărea încă alături de soțul ei, Valentin Sanfira, la un eveniment PRO TV.

Reacția lui Valentin Sanfira

Cântărețul a fost contactat de jurnaliști și a declarat că nu era la curent cu despărțirea:

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Sunt aceleași povești de când a plecat la 'Desafio', numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam? O să mă întâlnesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a spus el pentru Cancan.

Mesaj cu subînțeles pe TikTok

La scurt timp după ce vestea despărțirii a ieșit la lumină, Valentin Sanfira a postat un mesaj criptic pe TikTok:

„Nu există prietenie, decât atunci când ești copil, adevărată. Restul există interese. Un amalgan de interese. Te caut, te sun, poate și vouă vi s-a întâmplat la mulți”.

Se pare că despărțirea a fost decisă de comun acord, însă emoțiile și reacțiile celor doi rămân diferite, iar fanii urmăresc cu interes evoluția lor.

CITEȘTE ȘI: De ce se simt femeile singure într-o relație „bună”