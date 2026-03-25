Când s-au despărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Detaliul observat de fani care i-a dat de gol
Data publicării: 13:06 25 Mar 2026

Când s-au despărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Detaliul observat de fani care i-a dat de gol
Autor: Gabriela Ungureanu

Codruța Filip și Valentin Sanfira Sursa Foto: Facebook Codruța Filip și Valentin Sanfira

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit la începutul anului, punând capăt unei căsnicii de patru ani și unei relații de peste opt ani.

Vestea despărțirii dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a surprins pe toată lumea. Detaliul observat de fani, care a atras atenția tuturor, a fost legat chiar de verighetă - sau mai bine spus, lipsa ei.

O relație discretă, acum terminată

Deși pe rețelele de socializare cei doi păreau un cuplu armonios, plin de afecțiune reciprocă, adevărul a ieșit la iveală abia acum. Cei doi au ales mereu să țină departe de ochii publicului detalii despre relația lor. Anunțul separării a venit ca un șoc, atât pentru fani, cât și pentru apropiați.

Cântărețul de muzică populară și soția lui au avut o relație de peste 8 ani și s-au căsătorit de aproximativ 4 ani. Popularitatea lor în lumea muzicii populare i-a făcut și mai vizibili, iar vestea separării a fost primită cu surprindere și tristețe de colegi și admiratori deopotrivă.

Dubii încă din toamnă

Potrivit informațiilor, Codruța Filip a început să simtă nesiguranță în privința căsniciei cu Valentin Sanfira încă din toamna anului trecut. Artista, cunoscută și pentru participarea ei la „Desafio: Aventura”, show filmat în Thailanda și difuzat acum la PRO TV, a dezvăluit că separarea a fost o decizie comună.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem OK așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat vedeta pentru Cancan.

"S-a întâmplat ceva cu el în lipsa ei"

Potrivit unor surse din PRO TV, revederea Codruței Filip cu Valentin Sanfira într-un mesaj video a stârnit reacții opuse. Artista a fost vizibil emoționată și fericită să-l revadă, în timp ce cântărețul părea distant și mai puțin entuziasmat.

„Ei i s-a părut că s-a întâmplat ceva cu el în lipsa ei. Nu i-a picat bine faptul că el părea distant. Ea s-a bucurat enorm că l-a văzut și emoția ei a fost sinceră, în timp ce el nu a părut foarte entuziasmat de revedere”, au notat cei de la Click.

Imagini care au dat totul de gol

Deși problemele în relație ar fi apărut la sfârșitul anului trecut, fanii au observat primul semn clar abia pe 16 martie 2026: Codruța Filip a apărut pentru prima dată fără verighetă într-o postare pe rețelele de socializare. În contrast, în ianuarie, la debutul show-ului „Desafio: Aventura”, artista apărea încă alături de soțul ei, Valentin Sanfira, la un eveniment PRO TV.

Reacția lui Valentin Sanfira

Cântărețul a fost contactat de jurnaliști și a declarat că nu era la curent cu despărțirea:

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Sunt aceleași povești de când a plecat la 'Desafio', numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam? O să mă întâlnesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a spus el pentru Cancan.

Mesaj cu subînțeles pe TikTok

La scurt timp după ce vestea despărțirii a ieșit la lumină, Valentin Sanfira a postat un mesaj criptic pe TikTok:

„Nu există prietenie, decât atunci când ești copil, adevărată. Restul există interese. Un amalgan de interese. Te caut, te sun, poate și vouă vi s-a întâmplat la mulți”.

Se pare că despărțirea a fost decisă de comun acord, însă emoțiile și reacțiile celor doi rămân diferite, iar fanii urmăresc cu interes evoluția lor.

CITEȘTE ȘI: De ce se simt femeile singure într-o relație „bună”

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Bărbat strivit de o remorcă într-o gospodărie din Neamț
Publicat acum 12 minute
Ucraina ar putea fi lovită de Iran. Avertismentul unui oficial de la Kiev legat de regimului de la Teheran
Publicat acum 18 minute
Fundătură pentru PSD? Fenechiu: ”Dacă băieții ăștia îl dau jos pe Bolojan, mai câștigă 10%”. Ce spune despre un Guvern PNL cu voturile AUR
Publicat acum 23 minute
Momentul în care prețul petrolului ar putea declanșa o recesiune globală severă
Publicat acum 49 minute
Lege promulgată de Nicușor Dan, privind ordinul de protecţie: Termen strict de 5 ore pentru trimiterea către Poliție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 34 minute
Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București
Publicat acum 6 ore si 59 minute
Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”
Publicat acum 5 ore si 12 minute
UE a condiționat România la accize de 330 euro/1000 litri de motorina, dar ia 560 de euro! CES nu mai acceptă ca Guvernul Bolojan să pună presiune doar pe privat, în criza carburanților
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas
Publicat acum 16 ore si 7 minute
Bei cafeaua imediat după ce te trezești? S-ar putea să faci o mare greșeală. Iată de ce!
 
