€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Mallcast

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Mallcast Monden Ilie Sârbu, tatăl Dacianei Sârbu, a avut un șoc când a aflat planul fiicei lui: „Nu, exclus! N-ai cum să faci așa ceva”
Data actualizării: 23:06 10 Mar 2026 | Data publicării: 23:05 10 Mar 2026

Ilie Sârbu, tatăl Dacianei Sârbu, a avut un șoc când a aflat planul fiicei lui: „Nu, exclus! N-ai cum să faci așa ceva”
Autor: Anca Murgoci

Ilie Sârbu Ilie Sârbu

Ilie Sârbu a avut un șoc când a aflat ce vrea să facă Daciana Sârbu. „Nu, exclus! N-ai cum. Ce vrei să te faci?”, a fost prima lui reacție.

Ilie Sârbu a avut un șoc când a aflat că fiica lui se lasă de politică și își deschide cofetărie. A călcat în local abia după un an în urma unui eveniment amuzant.

„Tata e gurmand ca mine, adică eu ca el. De la sora lui tata am învățat pasiunea asta și multe rețete. Am stat lângă ea când gătea. De la tata am moștenit pasiunea pentru mâncat și pentru gust, ca un bănățean adevărat”, a zis Daciana Sârbu în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ilie Sârbu nu a înțeles inițial de ce fiica lui lasă politica pentru prăjituri, dar apoi a avut o surpriză plăcută.

Când a auzit că fiica lui își face cofetărie, Ilie Sârbu a zis: „Nu, exclus! N-ai cum. Ce vrei să te faci? Barman? Dar de ce ai nevoie de asta? Cum poți să renunți la tot ce ai făcut și să faci asta? Că nu știi nimic despre cum se fac prăjituri”.

„I-am zis că voi merge la școală și i-am mai spus că este „un business și m-am visat făcând asta și îmi doresc foarte mult. Și nu mai vreau să fac politică”. Aproape un an nu a intrat în cofetărie. Până când, sigur, Dumnezeu l-a pus într-o situație în care colegii de la birou au cumpărat prăjituri de la mine și le-au dus la serviciu, era ziua cuiva.

Și el a spus: „Vai, dar ce bune sunt! De unde le-ați luat?” / „De la fiica dumneavoastră”. Și sigur că s-a făcut liniște. Au zis: „Cum adică de unde? Păi de la Maramura” / El a zis: „Păi ce e asta?” Și a venit acasă și i-a spus mamei: „M-am făcut de râs”. Nu știa cum se numește cofetăria. Și i-a zis mamei: „În weekend trebuie să mergem la cofetărie, că m-am făcut de râs. E momentul să mergem”.

Și după aceea, sigur că a fost foarte mândru de mine. Da, a fost un șoc pentru el. Sigur, nu singurul, dar eu am fost întotdeauna un copil așezat și cuminte și sper, cred, și respectuos. Am învățat de la mama decența și respectul. Nu m-am răzvrătit. Dar acest moment cred că pentru el a fost maximul. Eram adult și oricum n-am fost niciun adolescent cu probleme”, a povestit Daciana Sârbu.

VEZI ȘI: Daciana Sârbu s-a trezit că are cont de TikTok. A avut o surpriză când a aflat cine postează în numele ei 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

daciana sarbu
ilie sarbu
cofetarie
prajituri
politica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Germania blochează ideea relaxării sancțiunilor contra Rusiei
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Tragedie în Elveția: Număr mare de decese, după ce un autocar cu pasageri a fost cuprins de flăcări
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Bezea moale și sănătoasă făcută în casă din doar 3 ingrediente, fără adaos de zahăr
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Ilie Sârbu, tatăl Dacianei Sârbu, a avut un șoc când a aflat planul fiicei lui: „Nu, exclus! N-ai cum să faci așa ceva”
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Donald Trump amenință Iranul cu consecințe militare fără precedent, dacă minează Strâmtoarea Ormuz
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Germania blochează ideea relaxării sancțiunilor contra Rusiei
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close