Ilie Sârbu, tatăl Dacianei Sârbu, a avut un șoc când a aflat planul fiicei lui: „Nu, exclus! N-ai cum să faci așa ceva”

Ilie Sârbu a avut un șoc când a aflat că fiica lui se lasă de politică și își deschide cofetărie. A călcat în local abia după un an în urma unui eveniment amuzant.

„Tata e gurmand ca mine, adică eu ca el. De la sora lui tata am învățat pasiunea asta și multe rețete. Am stat lângă ea când gătea. De la tata am moștenit pasiunea pentru mâncat și pentru gust, ca un bănățean adevărat”, a zis Daciana Sârbu în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ilie Sârbu nu a înțeles inițial de ce fiica lui lasă politica pentru prăjituri, dar apoi a avut o surpriză plăcută.

Când a auzit că fiica lui își face cofetărie, Ilie Sârbu a zis: „Nu, exclus! N-ai cum. Ce vrei să te faci? Barman? Dar de ce ai nevoie de asta? Cum poți să renunți la tot ce ai făcut și să faci asta? Că nu știi nimic despre cum se fac prăjituri”.

„I-am zis că voi merge la școală și i-am mai spus că este „un business și m-am visat făcând asta și îmi doresc foarte mult. Și nu mai vreau să fac politică”. Aproape un an nu a intrat în cofetărie. Până când, sigur, Dumnezeu l-a pus într-o situație în care colegii de la birou au cumpărat prăjituri de la mine și le-au dus la serviciu, era ziua cuiva.

Și el a spus: „Vai, dar ce bune sunt! De unde le-ați luat?” / „De la fiica dumneavoastră”. Și sigur că s-a făcut liniște. Au zis: „Cum adică de unde? Păi de la Maramura” / El a zis: „Păi ce e asta?” Și a venit acasă și i-a spus mamei: „M-am făcut de râs”. Nu știa cum se numește cofetăria. Și i-a zis mamei: „În weekend trebuie să mergem la cofetărie, că m-am făcut de râs. E momentul să mergem”.

Și după aceea, sigur că a fost foarte mândru de mine. Da, a fost un șoc pentru el. Sigur, nu singurul, dar eu am fost întotdeauna un copil așezat și cuminte și sper, cred, și respectuos. Am învățat de la mama decența și respectul. Nu m-am răzvrătit. Dar acest moment cred că pentru el a fost maximul. Eram adult și oricum n-am fost niciun adolescent cu probleme”, a povestit Daciana Sârbu.

