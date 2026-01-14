Artistul ne-a povestit și despre piesa cu care intră în competiție, menționând pe scurt că lucrează și la videoclip, acesta fiind făcut cu AI.

"Da, particip la Eurovision, am o piesă super. Ieri am re-înregistrat-o, am făcut o schimbare, am modificat-o.

Ce părere are Mihai Trăistariu de melodiile făcute cu AI

În studioul în care am fost ieri, în Constanța, un studio profesionist, îmi povestea băiatul de acolo că 90% din artiștii români și din casele de discuri lucrează acum cu AI. Și am rămas mască, zic: Păi, dar nu o să fie depistate piesele? A zis că nu, că ei iau piesele, le fac acolo cu AI, fac 100 de variante care nu costă nimic, atenție, deci nu trebuie să mai plătești la nu știu ce, gratuit, și din variantele alea îți alegi cea mai faină și lucrezi pe ea. O iei și o bibilești și le schimbă instrumentele și le modifică. Doar artistul trebuie să tragă cu vocea, atât, adică să nu fie vocea cu AI și să fie vocea artistului. Și a rămas masca, sincer, dar știam că asta-i viitor.

Am văzut niște podcast-uri internaționale și niște artiști de afară care au zis că în 10 ani industria se schimbă absolut radical. Probabil creatorii vor dispărea, iar textierii și compozitorii vor fi înlocuiți de AI, urmând doar să-ți alegi piesa. Și atunci o să rămână artiștii care cântă live, care cântă bine, dar pentru că în concerte tot artistul va fi, nu? Tot pe el vrei să-l vezi, dar creatorii în sine cred că dispar.

Vom mai avea nevoie în viitor de cântăreți?

De cântăreți, da. Pentru că totuși vrei s-o auzi pe Celine Dion, vrei să-l auzi pe Smiley, pe Loredana, pe cine mai vrei să vezi în concert. O să fie și roboți, am văzut deja prin Coreea, pe scenă, am văzut un dirijor în China, robot, a dirijat o melodie de patru minute, toată sala era în picioare. Robotulera programat, dar făcea exact ca un dirijor. Am văzut niște roboți dansatori în Coreea, un tânăr și-a luat pe spate vreo șanse roboți și făceau exact ca el, îl imitau, în timp real. Totul va fi automatizat.

Mie îmi place, sincer. Am văzut Cristina Aguilera, a cântat în duet cu Whitney Houston, care e moartă, i-a cântat o piesă de-a ei și a cântat în duet, când cânta una când alta, și era hologramă. Am zis, uite frate, dacă te uiți de la distanță, zici că e realitate. Deci acesta e viitorul, holograme, AI, totul făcut de roboți.

Ieri am văzut un interviu de-a lui Elon Musk a zis dacă acum un an, într-un an de zile se dubla inteligența artificială, cum e la telefoane, zicea el. Cum avem Samsung, iPhone. De la un an la altul vine altul și mai bun și mai performant.



La AI, dacă până acum se dubla la 18 luni inteligența, anul trecut se dubla inteligența la 12 luni, iar acum vorbim că se înmulțește de 10 ori pe an inteligența artificială. Atât de deșteaptă a devenit și peste maxim în 2030 o să fie așa cam de 10.000 de ori pe an să va mări inteligența artificială.

Atât de performantă va fi încât nici măcar nu știm unde va duce ea, ar putea să ducă în ceva rău sau nu știu. Așa că pe toate domeniile se întâmplă modificări și în medicină. Am văzut că deja AI-ul creează antibiotice, deci în toate domeniile va fi schimbarea asta, nu doar în muzică.

De ce are nevoie România anul acesta pentru a câștiga Eurovisionul

Am văzut niște scandaluri pe net că se plângea un compozitor care a mers la Eurovision în fiecare an. Cred că de prin Suedia și-a zis că dacă până acum câțiva ani compuneau doi creatori și își puneau mintea și făceau o piesă, acum am început să văd deja piese făcute cu AI la care stau 15 tineri, da? Și stau pe o piesă din aia și o bibilesc, adică deja e făcută la perfecție. Și atunci va fi o competiție atât de grea și de mare. Pentru că piesele astea sunt perfecte.

Eu am auzit și voci perfecte de AI. Nici nu venea să cred că e voce de robot. Era mai frumoasă decât o voce umană. Și atunci o să fie foarte greu. O să vină toată lumea cu ce are mai bun. Că Eurovisionul e greu, e din ce în ce mai greu, nu știu cu ce trebuie să vină. Trebuie să vină cu AI categoric, chiar și pe spate.

De exemplu, videoclipul meu va fi făcut integral cu AI la piesa asta, deja se lucrează, adică e o poveste ca un desen animat, dar e aproape reală. Totul e făcut cu AI, adică așa lucrăm toți, videoclipuri, muzică, altfel n-ai cum. Piesa mea nu e făcută cu AI, e făcută de un străin, dar videoclipul va fi cu AI. Deci Eurovisionul va fi foarte greu, din ce în ce mai greu.

Probabil dispare creația, pentru că, la bază, era un concurs de creație. Nu va mai fi așa, va fi un fel de show, un fel de concurs de spectacol. Creația va fi la toată lumea robotizată, făcută de roboți, dar vei veni pe scenă cu ceva wow, altfel nu mai câștigi, ceva spectaculos. Și vor veni, vor veni cu roboți, vor veni cu holograme, cu nebunii din astea, cât mai moderni", a spus Mihai Trăistariu, pentru DCNews.