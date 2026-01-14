TVR dă start înscrierilor pentru Eurovision 2026

Compozitorii care doresc să înscrie piese pentru Selecţia Naţională Eurovision România o pot face până pe 2 februarie 2026, exclusiv online, completând formularul disponibil pe siteul oficial al evenimentului, eurovisionromania.ro.

Pe 6 februarie, aflăm semifinaliştii Selecției Naționale.

După încheierea perioadei de înscrieri, juriul va alege piesele care se vor califica în semifinala Selecției Naționale.

Etapa de audiții ale semifinaliștilor va avea loc în cadrul Atelierului deschis Eurovision 2026: timp de trei zile, concurenții vor interpreta piesele, live, în fața juriului. Semifinala va fi transmisă în direct pe platforma de streaming TVR+, tvrplus.ro, pe parcursul celor trei zile de audiții (9-11 februarie).

Primele zece piese conform punctajelor obținute la Atelier vor concura în finală, de unde juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026.

Miercuri, 4 martie, la finalul unui show produs și transmis în direct și în exclusivitate de Televiziunea Română, vom afla cine va câștiga Selecția Națională 2026 și un bilet pentru Viena, pe scena Eurovision Song Contest.

Echipa este formată din Marieta Negru si Andreea Darie, doi interpreți hipoacuzici cu experiență în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR și interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experiență în domeniu.

Calendarul pentru desfăşurarea Selecţiei Naționale:

Perioada de înscriere a pieselor: 14 ianuarie – 2 februarie 2026;

Etapa de preselecţie: 5 – 6 februarie 2026;

Anunțarea semifinaliștilor: 6 februarie

Semifinala Selecției Naționale: 9-11 februarie 2026;

Anunțarea finaliștilor: 12 februarie 2026;

Finala Selecției Naționale: 4 martie 2026.

Regulamentul concursului, precum şi mai multe detalii, vor putea fi accesate pe site-ul oficial, la adresa eurovisionromania.ro .

Pentru orice clarificări sau informații suplimentare, cei interesați pot scrie mesaje la adresa eurovision.romania@tvr.ro .

România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi

Luni, 12 ianuarie, la Viena, oraşul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Sorții au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru,

Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie. Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Cu o tradiție de șapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia

europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa

Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai

Trăistariu - Atena, 2006).