€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Cu cât va crește prețul carburanților după conflictul din Orientul Mijlociu
Data publicării: 20:39 02 Mar 2026

Cu cât va crește prețul carburanților după conflictul din Orientul Mijlociu
Autor: Irina Constantin

Benzinărie, pompe cu benzină și motorină. Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Ce înseamnă pentru români conflictul SUA, Israel - Iran?

Creşterea accelerată a preţului petrolului, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea conduce la o majorare de 10-15% a preţului combustibilului în următoarele săptămâni, consideră Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România. 

Estimări de scumpiri cu până la 20%

"Dacă ne uităm la nivel global, vedem că acest conflict a condus la o creştere a aversiunii la risc a participanţilor la pieţele financiare. Cum vedem asta? Prin faptul că bursele au scăzut atât la finalul săptămânii trecute, cât şi astăzi. De asemenea, vedem că preţurile metalelor preţioase au crescut atât astăzi, cât şi la finalul săptămânii trecute", a menţionat Adrian Codirlaşu, pentru Agerpres. 

Potrivit acestuia, impactul direct al conflictului ar putea fi chiar mai mare de 10%, estimările indicând un efect cumulat de 15-20%, în condiţiile în care pieţele anticipaseră deja escaladarea tensiunilor, iar preţurile începuseră să crească anterior.

Cu cât va crește prețul la pompă după scumpirea petrolului de astăzi

"Cel mai mult s-a văzut însă în preţul petrolului. Astăzi a crescut cu aproape 10%, iar acest lucru va avea efect asupra inflaţiei pentru că, odată cu creşterea preţului petrolului, creşte şi preţul combustibilului. Putem vedea, pe un orizont de două-trei săptămâni, această creştere a preţului petrolului transpusă în preţul combustibilului. Estimăm o posibilă creştere de 10-15% la carburanţi, dacă actualele evoluţii se menţin”, a adăugat preşedintele CFA România.

El a subliniat că scumpirea combustibilului va genera efecte de runda a doua, prin creşteri de preţuri în alte sectoare ale economiei, în special în agricultură şi transporturi, unde costurile cu carburantul au o pondere importantă.

Efectele de runda a doua

"Acest preţ al combustibilului se va duce şi în celelalte componente ale inflaţiei, prin aşa-numitele efecte de runda a doua. Într-o lună-două vom vedea uşoare creşteri şi în alte sectoare. De exemplu, în agricultură se foloseşte combustibil în mod substanţial, la fel şi în transporturi. Deci putem vedea o uşoară creştere a preţurilor şi din aceste efecte de runda a doua", a explicat specialistul.

În ceea ce priveşte România, impactul conflictului se va resimţi în principal prin canalul inflaţiei, a subliniat Adrian Codirlaşu.

"Impactul pentru România va fi în principal prin inflaţie, respectiv prin preţul petrolului, deoarece nu avem relaţii economice semnificative în acea zonă. Cu Iranul, de exemplu, nu avem aproape deloc relaţii economice. Astfel, singurul impact asupra României este prin preţul petrolului. Procesul dezinflaţionist va fi mai lent, inflaţia va rămâne mai mult timp în jur de 10%. Cu toate acestea, ne menţinem proiecţia pe care am avut-o la CFA România, respectiv o rată a inflaţiei între 6% şi 7% la finalul anului", a adăugat preşedintele CFA România.

Acesta a atras atenţia că peste jumătate din preţul combustibilului este reprezentat de taxe.

"Dacă ne gândim la preţul combustibilului, mai mult de jumătate din el reprezintă taxe, iar recent au crescut şi accizele la combustibil", a adăugat Adrian Codirlaşu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
petrol
carburanti
pret
sua
israel
conflict
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Ce înseamnă deschiderea spațiului aerian în Dubai și Israel. Bogdan Chirieac, lista semnalelor că regimul de la Teheran se clatină
Publicat acum 3 minute
Scriitorul Alex Donovici, printre românii blocați în Dubai. "Am vrut să venim aici și nu ne pare rău"
Publicat acum 27 minute
Situația românilor din Dubai, informații de la parohul comunității. Ce decizie a luat Spania în conflictul SUA, Israel - Iran
Publicat acum 43 minute
Cu cât va crește prețul carburanților după conflictul din Orientul Mijlociu
Publicat acum 50 minute
Ambasadorul Dranga, două variante pentru conflictul SUA, Israel - Iran. ”Regimul de la Teheran asta încearcă”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 16 minute
Donald Trump: Nici măcar nu am început să-i lovim puternic/ Spania nu susține acțiunile militare lansate de SUA și Israel împotriva Iranului- Ultimele informații 2 martie
Publicat acum 8 ore si 13 minute
Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare
Publicat acum 12 ore si 10 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Publicat acum 13 ore si 2 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close