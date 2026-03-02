Zelenski își oferă sprijinul în conflictul din Orientul Mijlociu: Toată lumea vede acum că experiența noastră e de neînlocuit / video

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraine este „gata să împărtășească experiența de război“ în conflictul din Orientul Mijlociu.
Războiul din Orientul Mijlociu subliniază importanța expertizei Ucrainei în apărarea aeriană, în special în doborârea dronelor iraniene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.
Comentariile lui Zelenski au venit la o zi după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului, ucigându-l pe liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, și pe alți câțiva oficiali de rang înalt. Iranul a ripostat, lansând atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și împotriva activelor militare americane din Emiratele Arabe Unite, Irak, Bahrain, Kuweit și Qatar.
Zelenski și-a exprimat sprijinul pentru atacuri și răsturnarea conducerii iraniene, subliniind că Rusia - partenerul strategic al Iranului - a folosit peste 57.000 de drone de tip Shahed în atacurile sale împotriva Ucrainei din 2022.
Experiența Ucrainei în apărarea armelor proiectate de Iran poate fi acum folosită pentru a-și ajuta aliații, a declarat Zelenski pe 1 martie.
„Situația din Orientul Mijlociu arată cât de dificil este să oferi o protecție 100% împotriva rachetelor și a dronelor Shahed. ... Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărare este în mare parte de neînlocuit”, a spus președintele ucrainean.
Zelenski a declarat că Kievul este pregătit „să împărtășească această experiență” cu națiunile care au ajutat Ucraina să supraviețuiască celei mai grele ierni a războiului contra Rusiei.
Ucraina „monitorizează îndeaproape” evoluțiile războiului SUA-Israel-Iran și se coordonează cu aliații pe măsură ce situația evoluează, a declarat președintele.
⚡️⚡️⚡️ Zelensky has offered his help in the war against Iran— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026
“Now everyone, looking at the Middle East, sees that Ukraine’s defense experience is irreplaceable.
Even Gulf states, which have more and better systems, still miss part of ballistic targets and drones.
We are ready… pic.twitter.com/goPMKy2BWu
de Anca Murgoci