Zelenski își oferă sprijinul în conflictul din Orientul Mijlociu: Toată lumea vede acum că experiența noastră e de neînlocuit / video

Războiul din Orientul Mijlociu subliniază importanța expertizei Ucrainei în apărarea aeriană, în special în doborârea dronelor iraniene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Comentariile lui Zelenski au venit la o zi după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului, ucigându-l pe liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, și pe alți câțiva oficiali de rang înalt. Iranul a ripostat, lansând atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și împotriva activelor militare americane din Emiratele Arabe Unite, Irak, Bahrain, Kuweit și Qatar.

CITEȘTE ȘI - Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video

Zelenski și-a exprimat sprijinul pentru atacuri și răsturnarea conducerii iraniene, subliniind că Rusia - partenerul strategic al Iranului - a folosit peste 57.000 de drone de tip Shahed în atacurile sale împotriva Ucrainei din 2022.

Experiența Ucrainei în apărarea armelor proiectate de Iran poate fi acum folosită pentru a-și ajuta aliații, a declarat Zelenski pe 1 martie.

„Situația din Orientul Mijlociu arată cât de dificil este să oferi o protecție 100% împotriva rachetelor și a dronelor Shahed. ... Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărare este în mare parte de neînlocuit”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a declarat că Kievul este pregătit „să împărtășească această experiență” cu națiunile care au ajutat Ucraina să supraviețuiască celei mai grele ierni a războiului contra Rusiei.

Ucraina „monitorizează îndeaproape” evoluțiile războiului SUA-Israel-Iran și se coordonează cu aliații pe măsură ce situația evoluează, a declarat președintele.

CITEȘTE ȘI - Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral