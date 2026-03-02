Cum se aleg "Babele" în luna martie și ce spune tradiția despre ziua ta

Sunt două modalități prin care îți poți afla "baba".
"Babele" se aleg în mod tradițional între 1 și 9 martie, iar fiecare persoană își alege o zi care o va "reprezenta" pentru anul respectiv.
Ziua aleasă este "baba ta".
Cum va fi vremea în acea zi așa se spune că îți va merge în anul respectiv.
-Soarele înseamnă an bun și luminos
-Ploaie înseamnă vreme schimbătoare, un an imprevizibil
-Vânt/furtună înseamnă un an agitat
Se adună cifrele zilei în care te-ai născut până obții un număr între 1 și 9.
De exemplu:
- Născut pe 23 (2 + 3 = 5 ) Baba este pe 5 martie.
- Născut pe 29 (2 + 9 = 11 / 1 + 1 = 2) Baba este pe 2 martie.
"Babele" provin din mitologia populară românească și sunt legate de legenda Babei Dochia. Ele simbolizează schimbarea anotimpului și caracterul schimbător al lunii martie.
de Anca Murgoci