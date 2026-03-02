€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Gaze mai scumpe cu până la 25%: Tensiunile din Orientul Mijlociu zguduie piaţa energetică europeană
Data actualizării: 10:37 02 Mar 2026 | Data publicării: 10:29 02 Mar 2026

Gaze mai scumpe cu până la 25%: Tensiunile din Orientul Mijlociu zguduie piaţa energetică europeană
Autor: Alexandra Curtache

aragaz Sursa Foto: Pixabay / aragaz

Preţurile gazelor naturale în Europa au explodat luni dimineaţa, crescând cu până la 25%, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu care ameninţă să perturbe transportul mondial de energie.

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg.

Cotaţiile futures de referinţă au crescut cu până la 25%, cea mai mare creştere înregistrată după luna august 2023, în condiţiile în care traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit în weekend. Această strâmtoare este o rută cheie pentru transportul energiei, având în vedere că pe aici trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate.

În jurul orei 8:04, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale afişau o creştere de 20%, până la 38,44 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Cel mai mare risc de la invazia Rusiei în Ucraina

Criza iraniană riscă să fie cel mai grav şoc pentru piaţa gazelor de la invazia rusească în Ucraina, acum patru ani, care a dat peste cap comerţul global cu energie.

Chiar dacă ţările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice perturbare ar creşte concurenţa pentru aprovizionare, împingând în sus preţurile la nivel mondial, inclusiv în Europa.

Citește și: Benzina a sărit pragul de 8 lei pe litru. Adrian Negrescu: Va aduce noi scumpiri în urmatoarele două luni

Europa, vulnerabilă înainte de iarnă

Potrivit analiştilor, Europa este deosebit de expusă. Rezervele sale de gaze sunt neobişnuit de scăzute, iar regiunea trebuie să importe volume mari de gaze lichefiate în această vară pentru a-şi reumple depozitele înainte de iarna viitoare.

Dacă transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz ar fi oprit timp de o lună, preţurile europene la gaze s-ar putea dubla, avertizează analiştii de la Goldman Sachs Group Inc.

Iranul neagă blocarea rutei maritime

Iranul a declarat că nu intenţionează să închidă Strâmtoarea Ormuz, însă navele au început să evite strâmtoarea aproape imediat ce a început conflictul, sâmbătă. Qatarul a anunţat şi el o suspendare temporară a navigaţiei maritime. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gaze
piata energetica
europa
orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Rusia a spus clar că BRICS nu va interveni pentru a ajuta Iranul în conflictul cu SUA și Israel
Publicat acum 16 minute
Cât costă performanța copiilor în România? O mamă dă cifrele care îți taie respirația
Publicat acum 27 minute
Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
Publicat acum 54 minute
Anunțul Germaniei privind conflictul din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat
Publicat acum 55 minute
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în topul televiziunilor din România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 30 minute
Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie. Trei avioane americane, doborâte din greșeală de Kuweit
Publicat acum 5 ore si 16 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
Publicat acum 4 ore si 24 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Publicat acum 5 ore si 47 minute
Horoscop 2 martie 2026. Marte intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close