Atacul SUA şi Israelului în Iran, cauzat de eşecul negocierilor pe zona nucleară. Cristian Diaconescu spune că Iranul "a dorit să tragă de timp"
Data publicării: 11:18 01 Mar 2026

Atacul SUA şi Israelului în Iran, cauzat de eşecul negocierilor pe zona nucleară. Cristian Diaconescu spune că Iranul "a dorit să tragă de timp"
Autor: Florin Răvdan

israel-atac-iran-conflict-1_02994200 Sursa foto: Agerpres

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, spune că SUA şi Israel au atacat Iranul din cauza eşecului negocierilor pe zona nucleară.

Conform acestuia, Iranul a tras de timp în negocierile cu SUA şi Israel, astfel că s-a ajuns la decizia de eliminare a conducerii politice de la Teheran. 

"Este un proces mai elaborat, a început în urmă cu 8 luni, când a avut loc o acţiune militară a SUA şi a Israelului, având drept scop eliminarea siturilor de îmbogăţire a uraniului. Nu a făcut vreun secret Iranul că vrea arma nucleară. Acea acţiune a fost urmată de un proces de negociere. S-a dovedit că Iranul nu s-a angajat în negocieri de o manieră constructivă, a dorit să tragă de timp. Situaţie în care SUA şi Israelul au luat decizia de a desfăşura acţiunea militară vizând în egală măsură şi schimbarea conducerii politice de la Teheran. 

Iranul a ales o debordare regională a acestei crize, un atac în statele din Golful Persic. Deşi argumentaţia era legată de ţinte vizând bazele americane, în general sunt ţinte civile aflate sub bombardament. În egală măsură, se pare că a fost eliminată conducerea politică a Iranului şi este de văzut în ce măsură o mişcare populară, o coagulare a altor forţe decât cele ale Gărzilor Revoluţionare vor prelua puterea. Deocamdată este neclară această dezvoltare", a declarat Cristian Diaconescu la România TV. 

Amintim că ayatollahul Ali Khamenei şi mulţi lideri din Iran au fost ucişi în urma raidurilor aeriene lansate de SUA şi Israel sâmbătă, 28 februarie. 

iran
cristian diaconescu
sua israel
conflict orientul mijlociu
