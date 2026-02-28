€ 5.0953
Stiri

DCNews Stiri SUA și Israelul atacă Iranul. Ilie Bolojan anunță că ”toate structurile noastre sunt în alertă”
Data actualizării: 13:24 28 Feb 2026 | Data publicării: 13:12 28 Feb 2026

SUA și Israelul atacă Iranul. Ilie Bolojan anunță că ”toate structurile noastre sunt în alertă”
Autor: Roxana Neagu

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a făcut un anunț de ultimă oră după ce SUA și Iranul au lansat atacuri asupra Iranului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în urmă cu scurt timp, că toate structurile sunt în alertă în urma conflictului izbucnit în Iran. Pentru cetăţenii români aflaţi în ţările care şi-au închis spaţiile aeriene se caută soluţii pentru transportul către casă, ”în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile”.

”Am încheiat acum câteva minute o discuţie cu doamna ministru (de Externe - n.r.) Ţoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, aşa cum ştiţi, mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste ţări vor fi oprite o perioadă de timp şi, prin ambasadele noastre, vom ţine legătura cu cetăţenii români care sunt în aceste ţări, încercând pe de o parte să fie informaţi vizavi de ce se întâmplă şi să găsim soluţii pentru ca, în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre ţările unde doresc să ajungă”, a spus Ilie Bolojan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Consiliul Judeţean Giurgiu.

Angajații României, pe poziții. ”Asta e datoria lor”

Întrebat despre situaţia angajaţilor ambasadelor, prim-ministrul a spus că aceştia "sunt în bună regulă, la posturi" şi le-a mulţumit că îşi fac datoria.

”Angajaţii ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi, asta este datoria lor şi trebuie să rămână pe poziţii, în aşa fel încât să îi susţină pe cetăţenii noştri sau să reprezinte ţara noastră în aceste ţări, chiar şi în această situaţie dificilă. Le mulţumesc pentru acest lucru”, a afirmat Ilie Bolojan.

Citiți și: Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac iran
sua
israel
ilie bolojan
romania
