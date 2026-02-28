€ 5.0953
DCNews Stiri Donald Trump a confirmat decesul lui Ali Khameini, într-o postare pe Truth Social
Data actualizării: 01:07 01 Mar 2026 | Data publicării: 23:53 28 Feb 2026

Donald Trump a confirmat decesul lui Ali Khameini, într-o postare pe Truth Social
Autor: Florin Răvdan

Ali Khamenei. Agerpres Sursa: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a confirmat că liderul suprem al Iranului, Ali Khameini, a murit.

Liderul suprem iranian Ayatollahul Ali Khamenei a murit, confirmă preşedintele SUA, Donald Trump, într-o postare sâmbătă pe reţeaua sa Truth Social, preluată şi de agenţiile internaţionale de presă.

"Khameini, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Nu s-a făcut dreptate doar pentru oamenii din Iran, ci şi pentru toţi americanii, şi pentru oamenii din acele multe ţări de pe glob care au fost ucişi sau mutilaţi de Khamenei şi gaşca sa de golani însetaţi de sânge. 

Nu a putut să evite sistemele noastre extrem de sofisticate de urmărire. Am lucrat îndeaproape cu Israel şi nu a putut să facă nimic nici el, nici alţi lideri care au murit alături de el. 

Aceasta este cea mai mare şansă a poporului iranian din istorie să îşi ia ţara înapoi. Am auzit că mulţi dintre soldaţii lor şi mulţi dintre cei din Poliţie şi forţele de securitate nu mai for să lupte şi vor imunitate din partea noastră. 

Aşa cum am spus şi noaptea trecută, "acum pot avea imunitate, mai târziu vor avea doar moarte". Sper că Poliţia şi Gărzile Patriotice vor fuziona paşnic cu patrioţii iranieni şi vor lucra împreună, în unitate, pentru a aduce Iranului măreţia pe care o merită. 

Acest proces ar trebui să înceapă cât mai curând, pentru că nu doar că a murit Khamenei, dar ţara a fost distrusă într-o singură zi. Cu toate astea, bombardamentele masive şi ţintite vor continua, neîntrerupt, toată săptămâna sau cât timp este necesar pentru a ne atinge obiectivul: pace în Orientul Mijlociu şi, într-adevăr, în toată lumea", a scris Donald Trump. 

ali khamenei
donald trump
razboi
iran
