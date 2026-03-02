Buzău: Cercetătorii SCDL îi scriu premierului: "Doctoratul nu trebuie justificat lună de lună"

Cercetătorii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău au transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan prin intermediul căreia transmit că li se solicită lunar un raport pentru a beneficia de sporul de doctor, în ciuda activităţilor pe care le desfăşoară zilnic, iar salariile pe care le primesc variază între 2.900 şi 4.000 de lei.

Reducerea sporului de doctorat și salarii sub presiune

În contextul reducerii sporului de doctorat de la 950 de lei brut la 500 de lei brut, cercetătorii SCDL Buzău atrag atenţia asupra salariilor cu care sunt remuneraţi şi asupra eforturilor pe care le-au întreprins în scopul pregătirii în plan profesional.

"Noi suntem colectivul SCDL Buzău, 13 oameni, şase doctori, trei doctoranzi, restul în curs de specializare. Doctoratele noastre nu s-au scris în bibliotecă cu cafea, s-au scris în câmp, pe ploaie, pe vânt, la 42°C în solar, cu plante care nu respectă deadline-uri şi cu experimente care nu ştiu ce e weekendul. Cinci ani de muncă, cinci ani de calcule statistice, cinci ani de emoţii că îţi moare experienţa într-o noapte cu grindină. Doctoratul nu e moft, este singura metodă să avansezi în cercetare. Ca să ajungi CS III trebuie doctorat şi ani de experienţă. Salariile noastre: asistent cercetare: 2.986 de lei, cercetător: 3.100 de lei, CS III: 3.300 de lei, cu doctorat 3.900 de lei. După noile reguli: 3.593 de lei. În paralel, pentru a vinde seminţe din import, salariul porneşte de la 5.000 de lei", se arată în scrisoarea transmisă de către cercetătorii SCDL.

Raport lunar pentru sporul de doctor

Totodată, specialiştii arată că, pentru a beneficia lunar de sportul de doctorat, sunt nevoiţi să întocmească o serie de rapoarte.

"În cercetare produci soiuri româneşti, în comerţ vinzi soiuri străine. Economia a decis deja ce merită mai mult. Ni se cere raport lunar ca să primim sporul de doctor. Interesant, activitatea noastră zilnică depăşeşte doctoratul, dar sporul trebuie demonstrat. Ni s-a spus mereu: 'învaţă ca să ai parte'. Am învăţat. Acum încercăm să avem mâncare. Fără fotosinteză nu există mâncare. Fără finanţare nu există cercetare", transmit angajaţii.

Măsurile de reducere sunt aplicabile şi la nivelul cercetătorilor cu doctorate ai Băncii de Resurse Vegetale Genetice Buzău.