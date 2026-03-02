€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Buzău: Cercetătorii SCDL îi scriu premierului: "Doctoratul nu trebuie justificat lună de lună"
Data publicării: 12:03 02 Mar 2026

Buzău: Cercetătorii SCDL îi scriu premierului: "Doctoratul nu trebuie justificat lună de lună"
Autor: Dana Mihai

ilie bolojan guvern premier Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Cercetătorii SCDL Buzău i-au trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, reclamând că trebuie să depună lunar rapoarte pentru sporul de doctor, deși au salarii între 2.900 și 4.000 de lei.

Cercetătorii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău au transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan prin intermediul căreia transmit că li se solicită lunar un raport pentru a beneficia de sporul de doctor, în ciuda activităţilor pe care le desfăşoară zilnic, iar salariile pe care le primesc variază între 2.900 şi 4.000 de lei.

Reducerea sporului de doctorat și salarii sub presiune

În contextul reducerii sporului de doctorat de la 950 de lei brut la 500 de lei brut, cercetătorii SCDL Buzău atrag atenţia asupra salariilor cu care sunt remuneraţi şi asupra eforturilor pe care le-au întreprins în scopul pregătirii în plan profesional.

Citește și: Paradox cu Ilie Bolojan: De ce s-a ajuns ca „altă întrebare“ să devină o „modalitate de lucru“

"Noi suntem colectivul SCDL Buzău, 13 oameni, şase doctori, trei doctoranzi, restul în curs de specializare. Doctoratele noastre nu s-au scris în bibliotecă cu cafea, s-au scris în câmp, pe ploaie, pe vânt, la 42°C în solar, cu plante care nu respectă deadline-uri şi cu experimente care nu ştiu ce e weekendul. Cinci ani de muncă, cinci ani de calcule statistice, cinci ani de emoţii că îţi moare experienţa într-o noapte cu grindină. Doctoratul nu e moft, este singura metodă să avansezi în cercetare. Ca să ajungi CS III trebuie doctorat şi ani de experienţă. Salariile noastre: asistent cercetare: 2.986 de lei, cercetător: 3.100 de lei, CS III: 3.300 de lei, cu doctorat 3.900 de lei. După noile reguli: 3.593 de lei. În paralel, pentru a vinde seminţe din import, salariul porneşte de la 5.000 de lei", se arată în scrisoarea transmisă de către cercetătorii SCDL.

Raport lunar pentru sporul de doctor

Totodată, specialiştii arată că, pentru a beneficia lunar de sportul de doctorat, sunt nevoiţi să întocmească o serie de rapoarte.

"În cercetare produci soiuri româneşti, în comerţ vinzi soiuri străine. Economia a decis deja ce merită mai mult. Ni se cere raport lunar ca să primim sporul de doctor. Interesant, activitatea noastră zilnică depăşeşte doctoratul, dar sporul trebuie demonstrat. Ni s-a spus mereu: 'învaţă ca să ai parte'. Am învăţat. Acum încercăm să avem mâncare. Fără fotosinteză nu există mâncare. Fără finanţare nu există cercetare", transmit angajaţii.

Măsurile de reducere sunt aplicabile şi la nivelul cercetătorilor cu doctorate ai Băncii de Resurse Vegetale Genetice Buzău. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

SCDL Buzău
reducere spor doctorat 2026
Ilie Bolojan scrisoare cercetători
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Rusia a spus clar că BRICS nu va interveni pentru a ajuta Iranul în conflictul cu SUA și Israel
Publicat acum 16 minute
Cât costă performanța copiilor în România? O mamă dă cifrele care îți taie respirația
Publicat acum 27 minute
Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
Publicat acum 54 minute
Anunțul Germaniei privind conflictul din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat
Publicat acum 55 minute
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în topul televiziunilor din România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 30 minute
Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie. Trei avioane americane, doborâte din greșeală de Kuweit
Publicat acum 5 ore si 16 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
Publicat acum 4 ore si 24 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Publicat acum 5 ore si 47 minute
Horoscop 2 martie 2026. Marte intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close