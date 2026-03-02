€ 5.0953
Data actualizării: 08:37 02 Mar 2026 | Data publicării: 08:20 02 Mar 2026

Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
Autor: Ioan-Radu Gava

avion f15 in zbor Foto: Unsplash

Pilotul unui avion de vânătoare F-15 care s-ar fi prăbușit în Orientul Mijlociu ar fi reușit să se catapulteze și a fost salvat de locuitorii din Kuweit.

Un avion de vânătoare F-15 al Forțelor Aeriene SUA s-a prăbușit în nordul Kuweitului, lângă granița cu Irakul, dar pilotul s-a catapultat în siguranță, scrie IraqiNews citând mai multe surse locale.

Avionul s-a prăbușit într-o zonă puțin locuită din apropierea frontierei, unde canalul Khor Abdullah este graniță naturală între Irak de Kuweit.

Potrivit surselor media, localnicii kuweitieni l-au ajutat pe pilot după catapultare. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare păreau să arate fum ieșind de la locul accidentului aviatic și pe pilotul american stând în portbagajul unei mașini.

CITEȘTE ȘI                 -                Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei

Cam în aceeași perioadă, oamenii din anumite zone ale Kuweitului au raportat că au auzit explozii și sirene de raid aerian, precum și intensificarea acțiunilor militare în Districtul al Zecelea și Jahra.

Autoritățile nu au dezvăluit încă nicio informație despre cauza accidentului și imaginile nu au fost verificate până la acest moment.

CITEȘTE ȘI                  -                 Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video

iran
razboi
kuweit
pilot
