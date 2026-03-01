Atac armat într-un bar din Austin, Texas: Trei morți și 14 răniți. Suspectul a fost ucis de poliție

Autoritățile au anunțat că trei persoane au murit și alte 14 au fost rănite în urma unui atac armat produs într-un bar din oraș.

Șefa poliției din Austin, Lisa Davis, a declarat într-o conferință de presă susținută duminică dimineață că forțele de ordine au primit un apel privind un „bărbat care trage cu arma” la Buford’s, un popular local situat în cartierul de divertisment al orașului, potrivit theguardian.com.

La sosirea la fața locului, polițiștii s-au confruntat cu suspectul înarmat și au deschis focul, acesta fiind ucis.

Șeful serviciului de ambulanță, Robert Luckritz, a precizat că trei persoane au fost găsite decedate la fața locului, iar alte 14 au fost transportate la spitale. Dintre răniți, trei se află în stare critică.