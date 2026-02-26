Țările nordice anchetează o amenințare străină la adresa infrastructurii energetice

Ameninţarea provine din partea unui actor despre care se crede că are conexiuni cu o putere străină, au spus sursele pentru TV4, transmite Reuters.

Se așteaptă răspunsuri

Agenţia de radio pentru apărare naţională (FRA), principalul organism care face activităţi de informaţii despre semnale radio din Suedia, a răspuns Reuters că nu poate comenta imediat, însă că va oferi un răspuns ulterior. Agenţia suedeză pentru energie nu a dorit să comenteze şi a direcţionat toate întrebările către FRA.

Agenţia poliţiei de securitate din Norvegia (PST) şi Autoritatea pentru securitate naţională din Norvegia (NSM) nu au fost disponibile imediat pentru comentarii, în momentul în care au fost contactate de Reuters.

Serviciul naţional danez de securitate şi informaţii nu a răspuns imediat la cererea de comentarii atunci când a fost contactat de Reuters, notează Agerpres.

