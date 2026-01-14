€ 5.0897
Norvegia trimite întăriri în Groenlanda: Doi militari din țara scandinavă vor consolida securitatea în Arctica
Data publicării: 20:28 14 Ian 2026

Norvegia trimite întăriri în Groenlanda: Doi militari din țara scandinavă vor consolida securitatea în Arctica
Autor: Ioan-Radu Gava

doi militari Foto: Unsplash

Norvegia a anunțat că va trimite personal din Forțele Armate în Groenlanda.

 

Norvegia trimite personal din Forțele Armate în Groenlanda. Scopul este de a planifica o cooperare ulterioară între aliați, a declarat ministrul Apărării pentru NTB, citat de Nettavisen.

„În prezent, există un dialog în cadrul NATO despre cum putem consolida securitatea în Arctica, inclusiv pentru zonele din și din jurul Groenlandei. Nu s-au tras încă concluzii, dar facem evaluări în dialog cu aliații.

CITEȘTE ȘI               -              Presa din Italia: SUA pregătesc un atac militar în următoarele 24 ore

În acest context, Norvegia a decis să trimită două persoane din Forțele Armate în Groenlanda cu scopul de a planifica o cooperare ulterioară între aliați“, spune ministrul Apărării, Tore O. Sandvik, pentru VG.

Miercuri, forțele daneze au sosit în Groenlanda, iar autoritățile daneze au anunțat o prezență mai permanentă.

Ofițeri suedezi au fost, de asemenea, trimiși în Groenlanda la cererea Danemarcei, a anunțat la scurt timp după aceea prim-ministrul suedez Ulf Kristersson. Aceștia au fost trimiși acolo în legătură cu exercițiul danez Operațiunea Arctic Endurance.

