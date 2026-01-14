€ 5.0897
Presa din Italia: SUA pregătesc un atac militar în următoarele 24 ore
Data actualizării: 20:14 14 Ian 2026 | Data publicării: 19:50 14 Ian 2026

Presa din Italia: SUA pregătesc un atac militar în următoarele 24 ore
Autor: Anca Murgoci

donald trump Donald Trump

„SUA pregătesc un atac militar în următoarele 24 ore”, scrie presa din Italia.

 

O intervenție militară americană împotriva Iranului este probabilă. Acest lucru este afirmat de două surse europene citate de Ynet: Una dintre ele consideră că este posibil să aibă loc în următoarele 24 de ore.

Potrivit unei surse israeliene, președintele Donald Trump ar fi luat decizia de a interveni, chiar dacă obiectivul și momentul atacului nu ar fi încă clare, scrie presa din Italia, adică Ilsole24ore.

Mișcările de trupe sunt vizibile peste tot, iar baza aeriană Al-Udeid din Qatar a început deja evacuarea personalului neesențial

Echipa Consiliului de Securitate Națională a lui Donald Trump s-a reunit marți pentru a pregăti opțiuni militare în Iran pe care președintele american le-ar putea ordona în zilele următoare, potrivit unei surse familiarizate cu dosarul, citată de Washington Post, preluat de EFE.

Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au făcut parte din echipa care a elaborat această listă de opțiuni militare

 În același timp, au fost puse în discuție și alte căi, precum noi sancțiuni economice, atacuri cibernetice sau un sprijin mai clar pentru mișcările de protest, care s-au extins în orașe de pe întreg teritoriul Iranului.

Reuniunea a avut loc după ce Trump a declarat marți că a ordonat anularea tuturor întâlnirilor cu oficiali de la Teheran și că trimisul președintelui în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a suspendat contactele pe care le-a avut până recent cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și echipa sa.

Trump nu a exclus utilizarea forței militare în Iran dacă regimul ayatollahilor continuă să reprime protestele civile cu violență și să ucidă manifestanți neînarmați, indicând marți că ajutorul era pe drum în legătură cu mobilizările.

EXCLUSIV Paradoxul Afganistanului odată cu venirea talibanilor. Adelin Petrișor: Am ajuns să stau de vorbă cu cei de care înainte fugeam 

Potrivit mai multor surse apropiate Casei Albe, citate de Washington Post, administrația Trump este divizată în privința faptului dacă un atac asupra instalațiilor militare sau guvernamentale din Iran este cea mai bună opțiune, întrucât un atac militar, similar bombardamentului instalațiilor nucleare din iunie, implică un risc ridicat de eroare de calcul sau informații eronate ale serviciilor secrete.

În plus, în cadrul anturajului lui Donald Trump există în continuare reticențe față de o intervenție militară în Orientul Mijlociu, care ar destabiliza regiunea și nu ar fi în concordanță cu promisiunea filosofiei politice America First. 

actualizare...

