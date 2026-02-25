€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Elveția, țară neutră, se aliniază UE în ceea ce privește importul de GNL rusesc
Data publicării: 22:47 25 Feb 2026

Elveția, țară neutră, se aliniază UE în ceea ce privește importul de GNL rusesc
Autor: Ioan-Radu Gava

drapel levetia Foto: Unsplash

Elveţia interzice importul de gaz natural lichefiat rusesc și se aliniază la deciziile Uniunii Europene, pentru a restricționa veniturile obținute de Rusia din combustibili fosili.

Guvernul elveţian a anunţat miercuri viitoarea interdicţie totală a achiziţionării şi importului de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se astfel la cel mai recent pachet de sancţiuni impuse de Uniunea Europeană, transmite AFP.

"Începând cu 25 aprilie 2026, achiziţionarea şi importul de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc vor fi complet interzise în Elveţia. O perioadă de tranziţie este prevăzută până la sfârşitul anului 2026 pentru contractele de furnizare pe termen lung preexistente", a indicat Consiliul Federal (guvernul) elveţian într-un comunicat.

"Măsura are ca scop restricţionarea veniturilor obţinute de Rusia din vânzarea de combustibili fosili, care contribuie în mare măsură la finanţarea războiului împotriva Ucrainei", potrivit documentului.

Această decizie face parte dintr-o serie de măsuri adoptate miercuri de Berna pentru a se alinia la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, referitor la hidrocarburi, decis la sfârşitul lunii octombrie şi care vizează secătuirea resurselor Kremlinului în războiul său împotriva Ucrainei.

Acest set de măsuri include în special oprirea completă a importurilor de GNL rusesc până la sfârşitul anului 2026, cu un an mai devreme decât era planificat.

Elveţia, care nu este membră a UE, s-a aliniat sancţiunilor economice impuse de Bruxelles împotriva Moscovei încă din 2022 şi de la începutul invaziei Moscovei în Ucraina.

Alte măsuri luate de Elveţia în sectorul financiar vor intra în vigoare în această săptămână, inclusiv interdicţia "oricărei furnizări de servicii de criptoactive cetăţenilor şi companiilor ruse".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elvetia
uniunea europeana
gaz natural
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Trump și Zelenski, convorbire crucială înaintea negocierilor decisive cu Rusia
Publicat acum 13 minute
Părintele Pimen Vlad: Ții Postul Paștelui? În fiecare borș pune acest ingredient-minune
Publicat acum 32 minute
Elveția, țară neutră, se aliniază UE în ceea ce privește importul de GNL rusesc
Publicat acum 37 minute
Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari din coaliție. Despre ce au discutat
Publicat acum 43 minute
Ea e deputata POT care vrea să interzică Rock-ul în Postul Paștelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 32 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close