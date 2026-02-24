€ 5.0954
Cântăreața care se pregătește de Sanremo face dezvăluiri intime despre maternitate și sacrificii
Data actualizării: 20:37 24 Feb 2026 | Data publicării: 20:37 24 Feb 2026

Cântăreața care se pregătește de Sanremo face dezvăluiri intime despre maternitate și sacrificii
Autor: Dana Mihai

Arisa - Instagram Arisa - Instagram

În ajunul Festivalului de la Sanremo, Arisa vorbește deschis despre dorința de a deveni mamă, regretele legate de viața personală și recunoștința pentru propria existență.

Cântăreața, în ajunul Festivalului de la Sanremo, a vorbite deschis în podcastul lui Gianluca Gazzoli și despre o mare dorință a sa.

Dacă până acum câteva luni o auzeam spunând în interviuri că iubirea și familia "dacă vor veni, bine, dacă nu, e bine și așa", astăzi vorbește despre o dorință profundă, încă neîmplinită.

"Ce relație ai cu maternitatea? Te gândești la asta?", o întreabă realizatorul, iar Arisa răspunde foarte direct:

Regrete legate de echilibrul dintre carieră și viața personală

"Da, mult. Mi-ar plăcea. Cred că anii trec și încă nu am o mică mărturie a vieții mele pe pământ. Mi-ar plăcea să fac un copil, mi-ar plăcea foarte mult, da. Ar fi frumos și ar fi și un mod de a canaliza toată dragostea pe care o am către cineva care o merită în mod natural, adică cineva care este, în mod natural, rodul iubirii mele și, prin urmare, o merită pe deplin"

Apoi face o reflecție destul de amară despre dificultatea de a împăca munca sa, atât de solicitantă, cu o viață personală împlinită. 

Citește și: TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor

"Eu cred că totul se poate termina în orice moment. Singurul lucru care mă întristează este că am investit mult în munca mea și puțin în viața mea personală. Așa că, dacă munca mea s-ar termina și s-ar termina la o vârstă foarte înaintată, iar eu m-aș trezi cu mâna goală, mi-ar părea foarte rău. Aș prefera să se termine mai devreme, astfel încât să mă pot dedica mai bine vieții mele private"

Recunoștința pentru viață, după o dramă de familie

Într-un alt moment al conversației, însă, nu uită să vorbească și despre sentimentul ei profund de recunoștință pentru viață, care are rădăcini într-o poveste de familie dureroasă:

"Când m-am născut eu eram al treilea copil al mamei mele. Înaintea mea pierduse alți doi, un băiat și o fată. Amândoi s-au născut după nouă luni de sarcină, dar au murit la câteva zile. Așa că eu sunt recunoscătoare, nu mă plâng niciodată. Când devin puțin prea cârcotașă, mă gândesc la faptul că eu sunt vie: eu da, sunt aici. Am o oportunitate, așa că profit de ea", a explicat cântăreața, potrivit Today.it.

Arisa
Arisa Sanremo 2026
Arisa copil
Sanremo 2026
