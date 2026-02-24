€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Stiri Regula de aur a lui Ertan Saban, celebrul actor din „O nouă șansă”
Data publicării: 16:34 24 Feb 2026

Regula de aur a lui Ertan Saban, celebrul actor din „O nouă șansă”
Autor: Dana Mihai

O noua sansa _ Kanal D (3) Regula de aur a lui Ertan Saban, celebrul actor din „O nouă șansă”

Ertan Saban, cel care dă viață personajului Sadi în producția „O nouă șansă”, difuzată  la Kanal D, este unul dintre actorii emblematici ai Turciei și a cucerit deja telespectatorii din România.

Dincolo de fiecare scenă plină de emoție se ascunde un actor care știe să traseze granițe clare între carieră și viața personală, acesta  având o regulă pe cât de simplă, pe atât de fermă, de la care nu se abate.

15 minute pentru proiecte, restul pentru familie

Acasă, orice discuție despre proiecte durează cel mult 15 minute, după care viața de familie continuă firesc. Momentele petrecute alături de soția sa, Ebru Özkan, și de fiica lor, Biricik, în vârstă de opt ani, sunt cele mai importante, iar modelul de familie pe care îl admiră este cel al părinților soției sale, a căror înțelepciune l-a inspirat profund. Această disciplină îl ajută să fie un părinte prezent, un soț dedicat și, în același timp, un actor captivant, a cărui prezență impresionează atât pe ecran, cât și dincolo de el.

Ertan Saban nu a ajuns să își construiască disciplina și echilibrul familial din întâmplare. S-a născut în Skopje, Macedonia, într-o familie de origine turcă, într-un mediu multicultural care i-a insuflat respect pentru ceilalți și importanța echilibrului între viața profesională și cea personală. Creșterea într-un cadru în care limba, tradițiile și responsabilitățile se intersectau i-a modelat percepția asupra lumii și l-a învățat să aplice aceeași disciplină în viața de familie, acasă, alături de soție și fiică.

„O nouă șansă”, de luni până vineri la Kanal D

Ertan Saban este un exemplu despre cum echilibrul și respectul pentru familie pot fi la fel de impresionante ca orice rol într-un serial de succes.

Nu ratați, de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, serialul „O nouă șansă”, pentru a descoperi disciplina, sensibilitatea și complexitatea vieții lui Sadi, un personaj care luptă pentru salvarea altora, dar și a propriului său suflet.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ertan Saban
Ebru Özkan
serial O nouă șansă
actor turc familie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Studenții au participat la un test interactiv de conștientizare și autocunoaștere, alături de Radu Leca și Sorin Ivan
Publicat acum 26 minute
Procurorii germani decid că apelativul Pinocchio la adresa lui Friedrich Merz nu este infracțiune
Publicat acum 42 minute
Scandal la Guvern: Cosmin Dorobanțu (ANP) a vrut să intre peste Ilie Bolojan. Jandarm: S-a terminat programul cu publicul / video
Publicat acum 46 minute
Găinușă, fază tare cu gropile. A astupat-o și a primit amendă. Dar asta nu e tot! „Zilele acestea am trăit și o nouă senzație”
Publicat acum 59 minute
Se schimbă Evaluarea Națională? Standardele noi ar putea elimina examenul de la clasa a VIII-a / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 13 minute
Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!
Publicat acum 11 ore si 39 minute
Horoscop 24 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Ilie Bolojan, mișcare făcută cu intenție sau din greșeală? „Cred că premierul a fost sfătuit prost. E un fenomen groaznic”
Publicat acum 9 ore si 33 minute
ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Publicat acum 9 ore si 40 minute
Singurul județ din România în care, în 2025, au fost mai multe nașteri decât decese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close