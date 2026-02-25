Mai multe stații Rompetrol din Constanța ar putea să-și suspende activitatea. Conflict cu autoritățile locale și consecințe uriașe

Mai multe stații de carburanți Rompetrol din municipiul Constanța riscă să-și suspende activitatea, într-un context care ar putea afecta mobilitatea urbană, accesul la servicii esențiale și veniturile locale. Decizia vine ca urmare a refuzului autorităților publice locale de a prelungi contractele de asociere în baza cărora au fost construite și operate stațiile. Potențialele consecințe pot avea un impact semnificativ asupra fluxului economic și al colectării taxelor la bugetul local.

Ar urma să-și sistezeze activitatea comercială în perioada următoare

"KMG International (Rompetrol) a luat act de intenția autorităților locale din Constanța, prin care trei stații de distribuție carburanți Rompetrol din municipiul Constanța ar urma să-și sistezeze activitatea comercială în perioada următoare, ca urmare a refuzului Primăriei Constanța de a prelungi contractele de asociere în temeiul cărora au fost construite și exploatate stațiile. La acestea se adaugă și situația benzinăriei Rompetrol Soveja, care face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată.

Rompetrol și-a exprimat, în repetate rânduri, intenția de a continua să opereze cele patru stații (situate în zonele Far, Dobrogea, blvd. Tomis și str. Primăverii), acestea fiind un reper important în configurația orașului, dar și o sursă importantă de venituri pentru bugetul local, prin încasarea taxelor și impozitelor aferente.

În același timp, reiterăm faptul că sistarea activității stațiilor ar putea determina un dezechilibru al mediului economic local și din perspectiva concurențială, prin diminuarea accesului la servicii esențiale și prin afectarea mobilității urbane și a activităților economice din zonele respective.

Stațiile în cauză oferă servicii extinse – alimentare cu carburanți standard și premium, pompe de AdBlue, facilități de plată rapidă a facturilor, taxelor și impozitelor (terminale SelfPay), parcări, zone dedicate de alimentație publică, comercializare de alimente și produse de necesitate și spălătorii auto.

Totodată, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, Rompetrol a montat defibrilatoare în stațiile de carburanți, inclusiv în două dintre cele vizate de închidere (Lăpușneanu și Far). Proiectul reprezintă una dintre cele mai ample inițiative naționale de creștere a capacității de intervenție, iar întregul personal al stațiilor a fost instruit de specialiști să folosească aparatura medicală de urgență.

Pe parcursul celor 25 de ani, Rompetrol a investit constant în alinierea stațiilor la cele mai bune practici în domeniu, atât din punct de vedere operațional, cât și de mediu. Stațiile de carburanți respectă toate normele legale de funcționare în vigoare și nu au înregistrat depășiri ale indicatorilor de mediu, ori alte probleme care să pericliteze comunitățile învecinate.

Subliniem faptul că, în cele patru stații operate de Rompetrol Downstream, lucrează circa 80 de angajați care, în funcție de decizia autorităților locale, își vor pierde locurile de muncă.

Compania a solicitat autorității locale reanalizarea situației, din perspectivă comercială, juridică și administrativă și a propus mai multe variante legale de menținere în funcțiune a stațiilor, însă autoritatea locală nu a acceptat niciuna dintre acestea.

Rompetrol are în derulare contracte comerciale cu sute de operatori economici din Constanța

În municipiul Constanța, Rompetrol operează și alte două stații – una în zona CET, respectiv una în zona Brătianu. Acestea vor fi în continuare disponibile clienților Rompetrol, mulți dintre aceștia alimentând exclusiv cu carburant produs local, în imediata apropiere, în rafinăria Petromidia.

Adițional, reamintim că Rompetrol are în derulare contracte comerciale cu sute de operatori economici din Constanța, dar și cu instituții publice, inclusiv cu companii aflate în subordinea autorităților locale – CT Bus, regia de transport în comun care deservește municipiul Constanța.

Facem apel public către Primăria Constanța să ia în considerare argumentele formulate constant de Rompetrol, care are un rol vital la nivel local, național și regional, activitatea sa fiind de importanță strategică. Rafinăria Petromidia Năvodari (parte a Rompetrol Rafinare) este cel mai important activ industrial din Dobrogea și al treilea cel mai mare contributor la bugetul de stat al României.

Rompetrol a generat, în perioada 2007 – 2025, plăți de peste 27 de miliarde de dolari achitate la bugetul de stat, având o contribuție medie anuală de peste 7 miliarde de lei (1,4% din PIB la nivelul anului 2024). Totodată, Grupul este unul dintre cei mai importanți angajatori din România, cu peste 3.400 de locuri de muncă directe și aproximativ 15.500 de locuri de muncă indirecte și induse – societăți comerciale, parteneri sau furnizori Rompetrol.

Reiterăm faptul că, doar la nivelul județului Constanța, impactul Grupului KMG International a fost de 6,7 milioane de dolari, în ultimii 5 ani, prin taxe și contribuții achitate la bugetele locale, desfășurarea activității comerciale generând circa 2.300 de locuri de muncă, din care rezultă 25 de milioane de dolari, în ultimii 5 ani, din plăți de taxe și impozite de natură salarială.

Compania își rezervă dreptul de a-și apăra interesele comerciale și va face toate demersurile legale pentru protejarea activității curente și a locurilor de muncă", se arată în comunicatul oficial.

CITEȘTE ȘI: Prețul motorinei în România crește în continuare: A depăşit 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5

