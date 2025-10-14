€ 5.0879
|
$ 4.4034
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 18:29 14 Oct 2025 | Data publicării: 17:55 14 Oct 2025

Frâna nu te va mai salva de radar: Noile măsuri propuse de MAI pentru siguranță rutieră
Autor: Iulia Horovei

radar politie mai siguranta rutiera Sursa foto: Agerpres
 

În contextul celui mai scăzut nivel de siguranță rutieră din UE, MAI propune o serie de măsuri pentru creșterea siguranței pe drumurile din țară.

România continuă să înregistreze cel mai redus nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană, deși numărul de morți și răniți grav în accidente scade ușor de la o perioadă la alta. În acest context, Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, proiectul „Siguranță în Trafic”, care propune o serie de măsuri menite să reducă accidentele și să eficientizeze monitorizarea traficului.

Amintim că, numai în anul 2024, 1.478 de persoane au decedat și 3.245 au fost rănite grav, potrivit informațiilor furnizate de MAI prin intermediul chestorului general de poliție, Bogdan Despescu.

Măsurile propuse

  • Introducerea conceptului de viteză medie, prin calcularea vitezei de deplasare pe un sector de drum, similar cu practici utilizate în mai multe state europene, precum Austria, Olanda, Spania sau Bulgaria. Concret, aparatul nu va înregistra doar viteza instantanee într-un anumit punct, ci va calcula viteza medie a vehiculului pe întregul sector de drum monitorizat.

  • Simplificarea procedurilor de constatare a sancțiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul auto, pentru reducerea birocrației și accelerarea aplicării amenzilor. În această situație, proprietarul va primi în mod direct procesul verbal, iar în cazul în care confirmă că el a condus autovehiculul, procesul verbal se consideră comunicat, fără a mai derula alte proceduri.

  • Simplificarea sancțiunilor pentru oprire și parcare neregulamentară, aplicate direct proprietarului vehiculului atunci când șoferul nu se află la volan, inclusiv printr-un sistem de notificare simplificat.

  • Crearea unui mecanism de finanțare a educației rutiere și a sistemelor inteligente de trafic, prin colectarea voluntară a amenzilor, care vor fi direcționate către proiecte locale, sisteme de monitorizare și educație rutieră. Fondurile obținute din plata voluntară, benevolă a amenzilor se vor colecta într-un cont unic și vor fi direcționate către educație rutieră, sisteme inteligente de trafic și măsuri de prevenire, în funcție de zona unde a fost comisă abaterea, se arată în comunicat.

Încercări de digitalizare

Un alt palier al proiectului vizează digitalizarea serviciilor și facilitarea accesului cetățenilor la procedurile legate de permisul de conducere și înmatriculări. Principalele măsuri propuse includ:

  1. Transmiterea și primirea online a cererilor, notificărilor și actelor privind permisul de conducere, inclusiv cererile de reducere a perioadei de suspendare.

  2. Platforma HUB va permite informarea rapidă a cetățenilor prin SMS, e-mail sau notificări în aplicație.

  3. Comunicarea cu Poliția Română va fi simplificată, prin posibilitatea de a prezenta documentele digital sau de a accesa online fotografiile care surprind contravențiile.

  4. Predarea „virtuală” a permisului de conducere, prin confirmarea online a perioadei de suspendare, eliminând necesitatea deplasării la sediul poliției.

  5. Declararea accidentelor fără victime și obținerea autorizațiilor de reparație se vor putea face integral online, în maximum 24 de ore.

  6. Se va facilita participarea asigurătorilor și șoferilor în gestionarea accidentelor fără victime, prin intermediul societăților de asigurări, fără deplasarea la poliție.

  7. MAI va crea mecanisme de asistență pentru persoanele cu decalaj digital, pentru a facilita accesul la platforme și servicii electronice.

  8. Cetățenii care doresc, în continuare, comunicarea prin poștă sau afișare la domiciliu vor suporta costurile aferente acestor proceduri tradiționale.

MAI transmite că proiectul va fi supus dezbaterii publice, pentru a permite autorităților locale, specialiștilor și cetățenilor să propună completări sau modificări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

siguranta rutiera in Romania
masuri noi propuse de MAI
drumuri publice
soferi din Romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Palma de la ÎCCJ care a trecut neobservată. Av. Bărbuceanu: nu va mai fi partenerul de încredere al DNA
Publicat acum 10 minute
România caută forță de muncă. Angajatorii merg până în Asia pentru sudori, croitori sau agronomi
Publicat acum 32 minute
Liviu Vârciu, luat la ochi de CNA, după o postare pe TikTok: Conținut ilegal
Publicat acum 42 minute
Kadîrov, mercenarul lui Putin, a primit ce-a de-a 36 medalie din partea Rusiei, de la invadarea Ucrainei
Publicat acum 45 minute
Grevă națională în Belgia: Sindicatele paralizează transportul public și aeroporturile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close