Frâna nu te va mai salva de radar: Noile măsuri propuse de MAI pentru siguranță rutieră

România continuă să înregistreze cel mai redus nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană, deși numărul de morți și răniți grav în accidente scade ușor de la o perioadă la alta. În acest context, Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, proiectul „Siguranță în Trafic”, care propune o serie de măsuri menite să reducă accidentele și să eficientizeze monitorizarea traficului.

Amintim că, numai în anul 2024, 1.478 de persoane au decedat și 3.245 au fost rănite grav, potrivit informațiilor furnizate de MAI prin intermediul chestorului general de poliție, Bogdan Despescu.

Măsurile propuse

Introducerea conceptului de viteză medie , prin calcularea vitezei de deplasare pe un sector de drum, similar cu practici utilizate în mai multe state europene, precum Austria, Olanda, Spania sau Bulgaria. Concret, aparatul nu va înregistra doar viteza instantanee într-un anumit punct, ci va calcula viteza medie a vehiculului pe întregul sector de drum monitorizat.

Simplificarea procedurilor de constatare a sancțiunilor , atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul auto, pentru reducerea birocrației și accelerarea aplicării amenzilor. În această situație, proprietarul va primi în mod direct procesul verbal, iar în cazul în care confirmă că el a condus autovehiculul, procesul verbal se consideră comunicat, fără a mai derula alte proceduri.

Simplificarea sancțiunilor pentru oprire și parcare neregulamentară , aplicate direct proprietarului vehiculului atunci când șoferul nu se află la volan, inclusiv printr-un sistem de notificare simplificat.

Crearea unui mecanism de finanțare a educației rutiere și a sistemelor inteligente de trafic, prin colectarea voluntară a amenzilor, care vor fi direcționate către proiecte locale, sisteme de monitorizare și educație rutieră. Fondurile obținute din plata voluntară, benevolă a amenzilor se vor colecta într-un cont unic și vor fi direcționate către educație rutieră, sisteme inteligente de trafic și măsuri de prevenire, în funcție de zona unde a fost comisă abaterea, se arată în comunicat.

Încercări de digitalizare

Un alt palier al proiectului vizează digitalizarea serviciilor și facilitarea accesului cetățenilor la procedurile legate de permisul de conducere și înmatriculări. Principalele măsuri propuse includ:

Transmiterea și primirea online a cererilor, notificărilor și actelor privind permisul de conducere, inclusiv cererile de reducere a perioadei de suspendare. Platforma HUB va permite informarea rapidă a cetățenilor prin SMS, e-mail sau notificări în aplicație. Comunicarea cu Poliția Română va fi simplificată, prin posibilitatea de a prezenta documentele digital sau de a accesa online fotografiile care surprind contravențiile. Predarea „virtuală” a permisului de conducere, prin confirmarea online a perioadei de suspendare, eliminând necesitatea deplasării la sediul poliției. Declararea accidentelor fără victime și obținerea autorizațiilor de reparație se vor putea face integral online, în maximum 24 de ore. Se va facilita participarea asigurătorilor și șoferilor în gestionarea accidentelor fără victime, prin intermediul societăților de asigurări, fără deplasarea la poliție. MAI va crea mecanisme de asistență pentru persoanele cu decalaj digital, pentru a facilita accesul la platforme și servicii electronice. Cetățenii care doresc, în continuare, comunicarea prin poștă sau afișare la domiciliu vor suporta costurile aferente acestor proceduri tradiționale.

MAI transmite că proiectul va fi supus dezbaterii publice, pentru a permite autorităților locale, specialiștilor și cetățenilor să propună completări sau modificări.