Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc Foto: Facebook
Senatorul PSD, Robert Cazanciuc Foto: Facebook

Robert Cazanciuc anunță o inițiativă legislativă menită să înăsprească pedepsele pentru șoferii care produc accidente mortale și părăsesc locul faptei.

Senatorul Robert Cazanciuc a atras atenția asupra unei situații controversate în justiția românească, în care un șofer care a condus sub influența alcoolului a ucis un biciclist și a părăsit locul accidentului. Șoferul a primit o condamnare cu suspendare. Într-o postare pe rețelele sociale, Cazanciuc explică că, deși faptele datează din 2020 și au fost probate prin martori, legea aplicabilă la momentul accidentului permitea astfel de soluții, iar implicarea martorilor în mărturii mincinoase a complicat cazul.

Pornind de la acest caz, Cazanciuc anunță că va depune o inițiativă legislativă menită să împiedice acordarea pedepselor cu suspendare în situații similare: șoferi care produc accidente mortale sub influența alcoolului sau drogurilor și părăsesc locul faptei. Senatorul vizează modificarea Codului penal, astfel încât vinovații să răspundă efectiv pentru uciderile din culpă și refuzul de recoltare a probelor biologice, pledând pentru protecția vieților împotriva celor care se urcă la volan fără responsabilitate.

"Fuga de la locul accidentului nu mai scapă de închisoare"

"Fuga de la locul accidentului nu mai scapă de închisoare!

Cum este încă posibil să primească o condamnare cu suspendare un șofer băut care a ucis un om și a mai și părăsit locul faptei, mă întreabă indignat, zilele trecute, un prieten atent la ce se întâmplă în societate?

Fără să îmi propun să înlătur justificata revoltă a unui cetățean care constată ca legea pare să fie facultativă pentru cei care au tupeu și suficiente resurse să se protejeze, încerc să formulez repede un răspuns juridic - probabil accidentul a avut loc înaintea intrării în vigoare a Legii Anastasia (anul 2023), iar alcoolemia nu era de peste 0,80 g/l alcool în sânge pentru a fi vorba de o infracțiune.

"Mi se confirmă bănuiala. Însă soluția de suspendare mă surprinde"

Folosesc informații din presă și intru pe portalul instanțelor pentru a vedea de la sursă... cum este posibil. Mi se confirmă bănuiala că sunt fapte din anul 2020, că șofatul sub influența alcoolului era dovedit prin martori, neputând astfel să fie considerat infracțiune, însă soluția de suspendare mă surprinde văzând că în cauză au fost condamnați câțiva martori pentru mărturie mincinoasă.

Din datele publice putem reface cumva filmul tragediei: un șofer pleacă însoțit de la o petrecere unde consumase alcool, pierde controlul autoturismului și intră pe contrasens unde accidentează grav un biciclist care îsi vedea de drumul lui. De teamă să nu fie depistat că a condus băut, șoferul alege în mod cinic să își abandoneze victima, care moare în spital câteva zile mai târziu, lăsându-l fără nicio șansă la viață. Șoferul vinovat angrenează mai multe persoane într-o încercare de acoperire a urmelor, prin mărturii mincinoase, care să ducă la o  evitare a tragerii la răspundere penală pentru fapte care au dus la pierderea unei vieți omenești, iar atunci când află că poliția este pe urmele sale  formulează un autodenunț.

Nu știu care au fost acele circumstanțe personale atât de puternice ale șoferului vinovat de au determinat o instanță să pronunțe o pedeapsă cu suspendare, dar mă gândesc că acel biciclist nevinovat ar fi putut avea o șansă să trăiască dacă șoferul se comporta uman, și nimic altceva, și ar fi strigat după ajutor în orice formă posibilă. Nu știm însă dacă nu era atât de băut sau drogat încât nu a avut nici un fel de remușcare să își abandoneze victima.

Suspendarea executării pedepsei să nu mai fie posibilă atunci când refuzi probele biologice sau când fugi de la locul accidentului

Cred că părăsirea loculului accidentului cu victime omenești, fără a se încerca salvarea lor, echivalează cu asumarea unei condamnări la moarte, iar fapta se află la acea graniță juridică dintre ucidere din culpă și omor cu intenție indirectă pentru care legea nu trebuie să permită pronunțarea unei sentințe de condamnare cu suspendarea executării pedepsei.

Pentru că acest caz are multe elemente comune cu cele care au determinat adoptarea Legii Anastasia, respectiv modificarea Codului penal astfel încât să nu mai fie posibilă pronunțarea unor pedepse cu suspendare în cazul șoferilor care au produs accidente mortale sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis, voi depune o inițiativă de modificare a Codului penal astfel încât să nu mai fie posibilă suspendarea executării pedepsei în cazul uciderilor din culpă urmate de refuzul de recoltarea a probelor biologice sau de părăsire a locului accidentului.

Îmi doresc ca inițiativa să fie semnată de un număr cât mai mare de colegi parlamentari, astfel încât să continuăm să ne protejăm viețile împotriva celor care cred că se pot urca băuți sau drogati la volan, iar ulterior comiterii unui accident nu vor suporta consecințe", a explicat Robert Cazanciuc.

