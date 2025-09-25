€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:16 25 Sep 2025

Cum se văd lucrările la autostrada Pitești - Sibiu (A1), care străpunge Carpații, din avion / foto în articol

Autor: Ioan-Radu Gava
autostradaa_85931900 Foto: Agerpres
 

La Autostrada 1, între Curtea de Argeș și Sibiu, se lucrează intens, potrivit unor imagini apărute în mediul online.

Dintr-un avion care efectua o cursă către capitala ungară Budapesta au fost surprinse lucrările efectuate la autostrada Pitești - Sibiu (A1). 

Este vorba despre porțiunea aflată între localitățile Șuici (Argeș) și Poiana (Vâlcea), parte a lotului 3 din A1, Cornetu - Tigveni.

După cum se poate observa în imaginile de mai jos, terenul a fost decopertat pe suprafețe extinse și au început să se monteze piloții de susținere ai viitoarei șosele de mare viteză. De asemenea, în partea dreaptă a imaginilor se poate vedea și zona în care se va realiza tunelul de la Poiana, cel mai lung tunel proiectat pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești.

CITEȘTE ȘI                 -                 Lotul 2, înapoi! „Adevăratul termen” privind Autostrada Moldovei reiese din tăcerea CNAIR - Ministerul Transporturilor

Autostrada A1 Sibiu - Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, fiind parte esențială a coridorului european de transport care leagă vestul țării de București și, mai departe, de portul Constanța.

Aceasta va asigura o conexiune rapidă și sigură între regiunea Munteniei și cea a Transilvaniei, reducând considerabil timpul de călătorie și contribuind la dezvoltarea economică a zonelor traversate. Traseul are o lungime totală de aproximativ 122 de kilometri și este împărțit în cinci loturi de execuție.

Dificultatea majoră a proiectului este dată de traversarea Munților Carpați, ceea ce implică lucrări complexe de inginerie, precum viaducte, poduri și mai multe tuneluri de mari dimensiuni.

Odată terminată, se va putea circula în regim de autostradă din Portul Constanța până la Vama Nădlac, granița cu Ungaria.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

a1
autostrada curtea de arges sibiu
autostrada pitesti sibiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Polonia îi interzice politicianului moldovean pro-rus Irina Vlah să intre pe teritoriul său
Publicat acum 8 minute
A murit cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Greco-Catolice din România
Publicat acum 34 minute
Finlanda confirmă implicarea hackerilor ruşi în atacul cibernetic împotriva Ministerului Apărării
Publicat acum 40 minute
Erou fără uniformă: un tânăr român a salvat o femeie din flăcări și luptă acum pentru visul de a deveni pompier
Publicat acum 58 minute
Reacția Maiei Sandu după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 18 ore si 7 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close