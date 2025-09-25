Cum se văd lucrările la autostrada Pitești - Sibiu (A1), care străpunge Carpații, din avion / foto în articol

Dintr-un avion care efectua o cursă către capitala ungară Budapesta au fost surprinse lucrările efectuate la autostrada Pitești - Sibiu (A1).

Este vorba despre porțiunea aflată între localitățile Șuici (Argeș) și Poiana (Vâlcea), parte a lotului 3 din A1, Cornetu - Tigveni.

După cum se poate observa în imaginile de mai jos, terenul a fost decopertat pe suprafețe extinse și au început să se monteze piloții de susținere ai viitoarei șosele de mare viteză. De asemenea, în partea dreaptă a imaginilor se poate vedea și zona în care se va realiza tunelul de la Poiana, cel mai lung tunel proiectat pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești.

Autostrada A1 Sibiu - Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, fiind parte esențială a coridorului european de transport care leagă vestul țării de București și, mai departe, de portul Constanța.

Aceasta va asigura o conexiune rapidă și sigură între regiunea Munteniei și cea a Transilvaniei, reducând considerabil timpul de călătorie și contribuind la dezvoltarea economică a zonelor traversate. Traseul are o lungime totală de aproximativ 122 de kilometri și este împărțit în cinci loturi de execuție.

Dificultatea majoră a proiectului este dată de traversarea Munților Carpați, ceea ce implică lucrări complexe de inginerie, precum viaducte, poduri și mai multe tuneluri de mari dimensiuni.

Odată terminată, se va putea circula în regim de autostradă din Portul Constanța până la Vama Nădlac, granița cu Ungaria.