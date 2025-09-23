Lotul 2, înapoi! „Adevăratul termen” privind Autostrada Moldovei reiese din tăcerea CNAIR - Ministerul Transporturilor

„Imagini de pe șantierul lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al secțiunii de autostradă Ploiești-Buzău A7! Pe cei 13,9 km ai acestui lot de autostradă stadiul fizic al lucrărilor a a ajuns la 81%.

Asocierea de constructori turci (Nurol -Makyol) este mobilizată în șantier cu 319 muncitori și 229 de utilaje și lucrează în special la:

- terasamente,

- amenajarea nodului rutier DN2 (Spătaru),

- la amenajarea nodului rutier DN2 B,

- la finalizarea podului peste CF (km 60+985).

Circulația pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploiești-Buzău (A7) trebuie să fie deschisă până la finalul acestui an (2025).

Contractul a fost semnat în noiembrie 2023 la o valoare de 1,24 miliarde lei (fără TVA), cu finanțare asigurată prin PNRR”, a anunțat Cristian Pistol.

De asemenea, Ionel Scrioșteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, a spus, tot despre lotul 3:

„Pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău, parte a tronsonului Ploiești – Buzău al Autostrăzii Moldova, a cărei construcție a început în primăvara anului 2024, lucrările avansează într-un ritm bun atât la corpul autostrăzii, cât și la structuri. Proiectul este în graficul contractat, iar deschiderea traficului este preconizată până la finalul acestui an.

Pe acest sector de autostradă progresul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 81%, iar lucrările aflate în desfășurare sunt următoarele:

Lucrări la corpul autostrăzii și lucrări adiacente:

Se lucrează la umpluturi cu pământ – realizate ~1.632.000 mc, reprezentând 98% din volumul total.

Se lucrează la fundația de balast – realizate ~357.000 mc, adică 98% din volumul total.

Se continuă așternerea asfaltului: fundație cu balast stabilizat ~288.000 tone (95%), strat de bază mixtură AB31.5 ~130.000 tone (94%), strat de legătură binder BAD22.4 ~64.500 tone (91%), strat de uzură MAS16 ~35.000 tone (69%).

Se montează parapetul metalic, median și marginal – 23,8 km instalați, adică aproximativ 50% din total.

Se aplică marcaje rutiere – aproximativ 72 km de marcaj liniar, reprezentând 26% din total.

Se montează indicatoare rutiere – realizate 30% din total.

Toate cele 35 de podețe, atât pe aliniamentul autostrăzii, cât și pe drumurile adiacente, au fost finalizate integral.

Se continuă execuția dispozitivelor de scurgere a apelor (șanțuri de beton adiacente autostrăzii) – 85% realizate.

Se montează panouri fonoabsorbante – 91% finalizate.

Se continuă montarea gardurilor de protecție – 67% realizate.

La nodul rutier Spătaru (intersecția cu DN2/E85) se lucrează la finalizarea bretelelor, astfel încât în următoarele săptămâni traficul dintre Spătaru și Buzău să fie deviat pe acestea.

La nodul rutier Buzău Est, bretelele au fost finalizate și sunt funcționale, asigurând intrarea și ieșirea pe tronsonul de autostradă Buzău – Focșani.

Lucrările progresează bine la Centrul de Întreținere și Control (CIC), precum și la cele 2 spații de servicii și parcare de scurtă durată.

Lucrări la cele 7 structuri principale (poduri, pasaje):

A fost finalizat și deschis traficului pasajul pe DJ203D peste autostradă (km 57+850).

Astăzi, 22 septembrie, se finalizează și se deschide circulația pe pasajul DN2B peste autostradă (km 55+168).

Au fost finalizate pasajele pe drum agricol peste autostradă la km 51+480 și km 60+258, iar cel de la km 55+168 este în curs de finalizare.

Pasajul superior peste CF triaj și DN2B avansează bine: pe deschiderea dinspre Ploiești se execută lucrări de asfaltare, iar pe cea dinspre Focșani se aplică hidroizolația. Ultimele elemente ale tablierului metalic aferent deschiderii centrale peste calea ferată sunt în curs de sudare, urmând ca în câteva zile să înceapă montarea predalelor.

La pasajul DN2/E85 peste autostradă a fost turnată placa de beton aferentă sensului de deplasare Spătaru → Buzău, iar pe celălalt sens se montează predalele.