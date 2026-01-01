Trump, atac dur la adresa lui George Clooney chiar în noaptea de Revelion

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a atacat în noaptea de Revelion pe actorul George Clooney pentru că a obţinut cetăţenia franceză şi chiar a profitat de ocazie pentru a afirma că Franţa suferă de o "problemă gravă de delincvenţă" din cauza imigraţiei, relatează joi EFE.

Într-un mesaj postat pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american a opinat că obţinerea cetăţeniei franceze de către George şi Amal Clooney este o "veste bună" pentru că sunt "doi dintre cei mai proşti prezicători politici din toate timpurile".

"Au devenit oficial cetăţeni ai Franţei, care, din păcate, se confruntă cu o problemă gravă de criminalitate din cauza gestionării foarte proaste a imigraţiei, foarte asemănătoare cu cea pe care am avut-o cu adormitul Joe Biden", spune preşedintele Trump.

"Vă amintiţi când Clooney l-a părăsit pe Joe în timpul unei strângeri de fonduri doar pentru a trece de partea altei candidate de top, Jamala(K!)?", a spus Trump.

În opinia liderului de la Casa Albă, "Clooney a primit mai multă publicitate pentru politica sa decât pentru filmele sale puţine şi mediocre. Nu era deloc o vedetă de cinema, era pur şi simplu un tip normal care se plângea constant de bunul simţ în politică".

George Clooney și familia sa au obținut cetățenia franceză

Actorul american George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin (născută în Liban) şi cei doi copii ai lor, Ella şi Alexander (ambii născuţi în Regatul Unit), au obţinut cetăţenia franceză prin decret, conform Jurnalului Oficial al Republicii Franceze, într-un decret aprobat pe 26 decembrie.

Ministerul francez de Externe a justificat acordarea cetăţeniei franceze lui George Clooney şi familiei sale pentru contribuţia, datorită notorietăţii actorului american, la influenţa şi imaginea internaţională a Franţei.

În 2016, George Clooney a fost decorat de către statul francez ca Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor.

El deţine, împreună cu soţia sa, o "reşedinţă permanentă", mai exact o proprietate mare în localitatea Brignoles de pe Coasta de Azur, potrivit Agerpres.

