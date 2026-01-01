€ 5.0985
Trump, atac dur la adresa lui George Clooney chiar în noaptea de Revelion
Data actualizării: 19:21 01 Ian 2026 | Data publicării: 19:21 01 Ian 2026

Trump, atac dur la adresa lui George Clooney chiar în noaptea de Revelion
Autor: Elena Aurel

george_clooney_vila_lacul_como_ager_54328700 Donald Trump l-a criticat pe George Clooney, după ce actorul a obținut cetățenia franceză / Sursa: Agerpres
 

Donald Trump l-a criticat pe George Clooney după ce actorul a obținut cetățenia franceză.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a atacat în noaptea de Revelion pe actorul George Clooney pentru că a obţinut cetăţenia franceză şi chiar a profitat de ocazie pentru a afirma că Franţa suferă de o "problemă gravă de delincvenţă" din cauza imigraţiei, relatează joi EFE.

Într-un mesaj postat pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american a opinat că obţinerea cetăţeniei franceze de către George şi Amal Clooney este o "veste bună" pentru că sunt "doi dintre cei mai proşti prezicători politici din toate timpurile".

"Au devenit oficial cetăţeni ai Franţei, care, din păcate, se confruntă cu o problemă gravă de criminalitate din cauza gestionării foarte proaste a imigraţiei, foarte asemănătoare cu cea pe care am avut-o cu adormitul Joe Biden", spune preşedintele Trump.

"Vă amintiţi când Clooney l-a părăsit pe Joe în timpul unei strângeri de fonduri doar pentru a trece de partea altei candidate de top, Jamala(K!)?", a spus Trump.

În opinia liderului de la Casa Albă, "Clooney a primit mai multă publicitate pentru politica sa decât pentru filmele sale puţine şi mediocre. Nu era deloc o vedetă de cinema, era pur şi simplu un tip normal care se plângea constant de bunul simţ în politică".

VEZI ȘI: CIA anunță că Ucraina nu a atacat reședința lui Vladimir Putin. Rusia spune că va veni cu dovezi

George Clooney și familia sa au obținut cetățenia franceză 

Actorul american George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin (născută în Liban) şi cei doi copii ai lor, Ella şi Alexander (ambii născuţi în Regatul Unit), au obţinut cetăţenia franceză prin decret, conform Jurnalului Oficial al Republicii Franceze, într-un decret aprobat pe 26 decembrie.

Ministerul francez de Externe a justificat acordarea cetăţeniei franceze lui George Clooney şi familiei sale pentru contribuţia, datorită notorietăţii actorului american, la influenţa şi imaginea internaţională a Franţei.

În 2016, George Clooney a fost decorat de către statul francez ca Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor.

El deţine, împreună cu soţia sa, o "reşedinţă permanentă", mai exact o proprietate mare în localitatea Brignoles de pe Coasta de Azur, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Războiul din Ucraina nu a fost pus pe pauză nici în noaptea dintre ani: 24 de oameni ar fi fost uciși de drone

