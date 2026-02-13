Relația Part-Time: Iubire în episoade sau amânare emoțională?

Sâmbătă, 14 februarie, de la ora 12:00, la Răspundem! Sâmbăta, realizatorul Mihail Jianu, moderatoarea Dana Iancu și invitatul, ultrapsihologul Radu Leca, discută direct și aplicat despre relația Part-Time.

Subiecte de discuție

Ce înseamnă, dincolo de program, acest tip de legătură?

De ce distanța activează anxietate, gelozie sau evitare?

Cum se transformă dorința sexuală între întâlniri?

Ce rol joacă statutul social, familia, copiii și regulile de comunicare?

Și mai ales: când are viitor o relație trăită „în episoade” și când devine doar o amânare emoțională?

O ediție despre atașament, dorință, siguranță și realitate, fără mituri, fără dramatizare, cu explicații clare.