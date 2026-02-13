€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Relația Part-Time: Iubire în episoade sau amânare emoțională?
Data actualizării: 17:06 13 Feb 2026 | Data publicării: 16:30 13 Feb 2026

Relația Part-Time: Iubire în episoade sau amânare emoțională?
Autor: Alexandra Curtache

relatie part-time Foto: Unsplash

Iubire intensă în weekend și tăcere în restul săptămânii? Libertate sau frică de atașament?

Sâmbătă, 14 februarie, de la ora 12:00, la Răspundem! Sâmbăta, realizatorul Mihail Jianu, moderatoarea Dana Iancu și invitatul, ultrapsihologul Radu Leca, discută direct și aplicat despre relația Part-Time.

Subiecte de discuție

Ce înseamnă, dincolo de program, acest tip de legătură?

De ce distanța activează anxietate, gelozie sau evitare?

Cum se transformă dorința sexuală între întâlniri?

Ce rol joacă statutul social, familia, copiii și regulile de comunicare?

Și mai ales: când are viitor o relație trăită „în episoade” și când devine doar o amânare emoțională?

O ediție despre atașament, dorință, siguranță și realitate, fără mituri, fără dramatizare, cu explicații clare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psihologie
relatie
radu leca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Băsescu cere venirea FMI în România, ca în 2009. Chirieac îi face un amendament
Publicat acum 21 minute
Merz îi îndeamnă pe germani să muncească mai mult: Concediul medical și munca part-time, criticate
Publicat acum 34 minute
Unii medici ar putea pierde dreptul de practică. Ministrul Sănătății, avertisment dur
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Băluță, o nouă replică pentru Bolojan după schimbul de acuzații
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Un set de scrisori de dragoste de acum 100 de ani, dintre două persoane publice, au fost găsite într-o cutie de pantofi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 12 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 5 ore si 39 minute
O mașină electrică a ars în București cu o persoană captivă în autoturism. Titi Aur: Instrumentul pe care orice șofer trebuie să-l aibă
Publicat acum 14 ore si 17 minute
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 46 minute
Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, atrage atenția: România nu e în stagflație. Ce contează mai mult decât recesiunea tehnică. ”Bate orice altă construcție”
Publicat acum 7 ore si 56 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close