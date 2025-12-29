€ 5.0963
DCNews Stiri Interviuri DCNews Reconstrucția Ucrainei și rolul determinant al României. Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group, interviu la DC News
Data actualizării: 12:54 30 Dec 2025 | Data publicării: 14:03 29 Dec 2025

Reconstrucția Ucrainei și rolul determinant al României. Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group, interviu la DC News
Autor: DC News Team

catalin-podaru-3_81604200
 

DC News difuzează un interviu în exclusivitate cu Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group.

Subiectul emisiunii va fi reconstrucția Ucrainei și rolul pe care companiile din România îl vor avea în acest proces.

Interviul va fi difuzat marți, 30.12.2025, de la ora 16:00, atât pe DC News, DC News TV și DefenseRomania.

Subiectul emisiunii va fi modul în care companiile din România vor fi implicate în viitorul proces de reconstrucție al Ucrainei.

Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group, va discuta atât despre proiectele pe care compania pe care o conduce le-a desfășurat în infrastructură militară, dar și civilă.

Emisiunea va aborda provocări cu privire la procesul de reconstrucție a Ucrainei, precum și modul în care România va trebui să fructufice avantajul geografic pe care îl are în acest proces. 

Dincolo de rolul de hub logistic, România poate deveni un hub de producție, industrializare și fabricație, cu efecte directe asupra dezvoltării interne, a infrastructurii și a Regiunii de Nord-Est a României și nu numai.

Multe alte subiecte, începând cu ora 16:00, marți, 30.12.2025, într-un inteviu acordat de Cătălin Podaru, CEO-ul companiei de construcții Leviatan Group, pentru DC News.

