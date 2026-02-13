Premierul Ilie Bolojan a anunțat când va pleca de la guvernare: "Pentru mine va fi o uşurare"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că, în momentul în care actualul Guvern nu va putea face ceea ce este necesar, nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un altul, transmite Agerpres. El a mai afirmat că este posibil ca, dacă această coaliţie nu funcţionează, să vină o alta, în condiţiile în care aritmetica parlamentară dă o majoritate de jumătate plus unu.

"Dacă nu mi-aş fi asumat responsabilitatea, nu aş fi acceptat funcţia de premier. Şi, dacă am acceptat această funcţie ştiind ce probleme grave are România orice s-ar spune, vă asigur că nu mi-e frică de un partid, de un lider politic sau de altcineva. Eu sunt un om realist şi, dacă sunt pe această funcţie, înseamnă că trebuie să fac ceea ce ţine de mine pentru ţara noastră, căutând să nu potenţez conflicte, căutând să creez un acord politic pentru a împinge lucrurile în aşa fel încât să menţinem echilibrele în acest stat şi să îndreptăm lucrurile. Asta am încercat în această perioadă. Şi sper şi de la toţi ceilalţi lideri politici că au responsabilitatea poziţiei pe care o deţin", a afirmat Ilie Bolojan, la Europa FM.

Premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală plecare: Pentru mine va fi o uşurare această situaţie

El a spus, întrebat dacă nu i-ar fi mai uşor să lase PSD şi AUR la guvernare, că, în momentul în care acest Guvern nu va mai putea face ce e necesar, va veni un altul: "În momentul în care acest Guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci, nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt Guvern, iar pentru mine, vă rog să mă credeţi, va fi o uşurare această situaţie şi, da, e posibil ca, în condiţiile în care aritmetica parlamentară dă o majoritate de jumătate plus unu, să vedem - dacă această coaliţie nu funcţionează - o altă coaliţie".

Întrebat ce se va întâmpla dacă nu va trece săptămâna viitoare pachetul privind administraţia, Ilie Bolojan a răspuns: "În mod cert, trebuie să închidem aceste pachete şi bugetul".

"Nu avem altă posibilitate.(...) Eu cred că e o responsabilitate pentru ţara noastră să rezolvăm cât mai repede bugetul", a completat Bolojan.