€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Politica Reforma pensiilor magistraților: Ilie Bolojan angajează răspunderea Guvernului în fața Parlamentului
Data actualizării: 08:50 02 Dec 2025 | Data publicării: 08:30 02 Dec 2025

Reforma pensiilor magistraților: Ilie Bolojan angajează răspunderea Guvernului în fața Parlamentului
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan asumare raspundere pensii magistrati Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Premierul Ilie Bolojan își asumă răspunderea în fața Parlamentului, astăzi, pe reforma pensiilor magistraților.

În această după amiază, cele două Camere ale Parlamentului intră în ședință comună pentru ca premierul Ilie Bolojan să asume răspunderea Guvernului în fața Legislativului pentru reforma pensiilor magistraților. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului va avea loc după ora 14:30. 

Dacă ar reuși să treacă reforma pensiilor magistraților și de CCR și să se și aplice, premierul Ilie Bolojan ar îndeplini promisiuni vechi, de ani buni, făcute în campaniile electorale de politicieni care astăzi au ajuns în umbra politicii. În fiecare campanie electorală, s-a discutat despre pensiile mari ale magistraților, au existat încercări timide prin care să se regleze această problemă, mereu picate de CCR. Spre deosebire de încercările din trecut, Ilie Bolojan pare să fie determinat în a duce reformele până la capăt. Dacă în alte dăți politicienii nu au revenit asupra reformei pensiilor magistraților, folosind-o, din nou, ca subiect de discuție și promisiuni  electorale în campanie, vedem că Ilie Bolojan nu a folosit această promisiune electorală, ci doar încearcă, atât cât se poate, să se țină de reformele anunțate. 

Reforma pensiilor magistraților. Ilie Bolojan a cedat la anii de tranziție

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională. 

Perioada de tranziție însă, a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani. În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani. 

Angajarea în fața Parlamentului, inconfortabilă pentru premier

Angajarea în fața Parlamentului nu este o modalitate confortabilă pentru Ilie Bolojan. Deși susținut de o largă majoritate, premierul își asumă, rând pe rând, reformele Guvernului în fața Parlamentului. Este, astfel, singurul țap ispășitor, singurul ”rău” în fața românilor. De altfel, Ilie Bolojan a și spus că va pleca din funcție odată ce-și termină treaba, respectiv odată ce trece reformele ce ar duce, în viitor, România pe un drum stabil. În trecut, când Ilie Bolojan negocia în coaliția de guvernare cu demisia pe masă (ceea ce a deranjat multe orgolii politice), prim-ministrul chiar a declarat public că nu se poate, când ai o largă majoritate în Parlament, care-i susține Guvernul, el să ajungă, cu fiecare ocazie, la asumarea răspunderii. Un mesaj fără ecou pentru politicienii din coaliția de guvernare, care preferă să nu scoată capul din nisip în măsurile dure asumate de Executiv. 

Reforma pensiilor magistraților generează multe reacții negative în sistemul judiciar, din toate direcțiile. 

Citește și: CSM, aviz negativ pe legea pensiilor magistraților 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

asumare raspundere
guvern
parlament
ilie bolojan
pensii magistrati
reforma pensii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Vlad Gheorghe se retrage, în favoarea lui Ciprian Ciucu, din cursa pentru alegerile de la Primăria București
Publicat acum 11 minute
OMS, mișcare de amploare mondială: Vrea variante ieftine de Ozempic în toată lumea
Publicat acum 15 minute
Mișcare surpriză: Lucian Despoiu preia controlul site-ului francez de știri Atlantico
Publicat acum 53 minute
File de somon marinat infectat cu Listeria, retras din magazine. Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: Așa reducem riscul de îmbolnăvire
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Femeie de naționalitate străină, ucisă de o basculantă în nordul Capitalei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 23 minute
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat acum 16 ore si 19 minute
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 21 ore si 52 minute
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
Publicat acum 12 ore si 54 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close