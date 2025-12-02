Reforma pensiilor magistraților: Ilie Bolojan angajează răspunderea Guvernului în fața Parlamentului

În această după amiază, cele două Camere ale Parlamentului intră în ședință comună pentru ca premierul Ilie Bolojan să asume răspunderea Guvernului în fața Legislativului pentru reforma pensiilor magistraților. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului va avea loc după ora 14:30.

Dacă ar reuși să treacă reforma pensiilor magistraților și de CCR și să se și aplice, premierul Ilie Bolojan ar îndeplini promisiuni vechi, de ani buni, făcute în campaniile electorale de politicieni care astăzi au ajuns în umbra politicii. În fiecare campanie electorală, s-a discutat despre pensiile mari ale magistraților, au existat încercări timide prin care să se regleze această problemă, mereu picate de CCR. Spre deosebire de încercările din trecut, Ilie Bolojan pare să fie determinat în a duce reformele până la capăt. Dacă în alte dăți politicienii nu au revenit asupra reformei pensiilor magistraților, folosind-o, din nou, ca subiect de discuție și promisiuni electorale în campanie, vedem că Ilie Bolojan nu a folosit această promisiune electorală, ci doar încearcă, atât cât se poate, să se țină de reformele anunțate.

Reforma pensiilor magistraților. Ilie Bolojan a cedat la anii de tranziție

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională.

Perioada de tranziție însă, a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani. În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.

Angajarea în fața Parlamentului, inconfortabilă pentru premier

Angajarea în fața Parlamentului nu este o modalitate confortabilă pentru Ilie Bolojan. Deși susținut de o largă majoritate, premierul își asumă, rând pe rând, reformele Guvernului în fața Parlamentului. Este, astfel, singurul țap ispășitor, singurul ”rău” în fața românilor. De altfel, Ilie Bolojan a și spus că va pleca din funcție odată ce-și termină treaba, respectiv odată ce trece reformele ce ar duce, în viitor, România pe un drum stabil. În trecut, când Ilie Bolojan negocia în coaliția de guvernare cu demisia pe masă (ceea ce a deranjat multe orgolii politice), prim-ministrul chiar a declarat public că nu se poate, când ai o largă majoritate în Parlament, care-i susține Guvernul, el să ajungă, cu fiecare ocazie, la asumarea răspunderii. Un mesaj fără ecou pentru politicienii din coaliția de guvernare, care preferă să nu scoată capul din nisip în măsurile dure asumate de Executiv.

Reforma pensiilor magistraților generează multe reacții negative în sistemul judiciar, din toate direcțiile.

