Data actualizării: 16:35 21 Noi 2025 | Data publicării: 16:34 21 Noi 2025

Ce se întâmplă cu pensiile magistraților și vârsta de pensionare. Anunțul zilei de la Guvern / video
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan vorbind la palatul victoria Foto: Florin Răvdan / DC News
 

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, vineri, despre pensiile magistraților.

Într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre pensiile magistraților, care nu vor depăși 70% din ultimul salariu.

„Ministerul Muncii a trimis spre avizare proiectul. Din semnalele publice, din faptul că CSM a convocat adunările generale, înseamnă că există premise bune ca să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim de 30 de zile. În aceste condiții ne propunem ca săptămâna viitoare, dacă avem avizul, joi în ședința de Guvern, cel târziu vineri, să declanșăm procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul României a spus că perioada de tranziție pentru vârsta de pensionare va crește de la 10 ani, la 15 ani, după discuțiile de săptămâna trecută cu reprezentanții magistraților, la întâlnirea convocată de Nicușor Dan.

„Proiectul conține două elemente importante: termenul de intrare în vigoare și procentul maxim al pensiei din salariul net. Am solicitat extinderea perioadei de tranziție față de cei 10 ani de creștere a vârstei de pensionare și am acceptat o perioadă de tranziție de 15 ani. Așadar, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an și peste 15 ani se va ajunge la pensionarea la vârsta standard”, a mai zis Ilie Bolojan.

„Am rămas pe procentul inițial: pensia în magistratură nu va depăși 70% din ultimul salariu net”, a mai ținut să precizeze premierul României.

