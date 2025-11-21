€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Politica Guvern Lukoil intră sub efectul sancțiunilor. Premierul României, clarificări privind Petrotel, benzinăriile, dar și Romgaz
Data publicării: 17:38 21 Noi 2025

Lukoil intră sub efectul sancțiunilor. Premierul României, clarificări privind Petrotel, benzinăriile, dar și Romgaz
Autor: Ioan-Radu Gava

lukoil rusia Lukoil, gigantul petrolier al Rusiei care își vinde acțiunile externe. Foto: Pixabay
 

Premierul Ilie Bolojan a spus ce se va întâmpla după intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA pentru Lukoil.

Ilie Bolojan, premierul României, a fost întrebat de jurnaliștii prezenți la conferința de presă de la Palatul Victoria, vineri seara, despre soarta rafinăriei Petrotel și a benzinăriilor, după ce vor intra în vigoare sancțiunile SUA asupra Lukoil.

„Termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil intră azi, rafinăria este în mentenanță. Din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca rafinăria să fie în activitate.

România va fi solidară cu SUA pentru a pune în practică aceste sancțiuni.

La benzinării, termenul este jumătatea lunii decembrie. Are pondere de peste 20% ca număr și așteptăm să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători și proprietari.

Luni vom publica în transparență un act normativ prin care România stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru, astfel încât săptămâna viitoare să fie adoptat. Vom decide în decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu“, a spus premierul României, adăugând că „Bulgaria are o dependență totală față de rafinăria Lukoil“.

CITEȘTE ȘI               -              Bolojan, răspuns pentru DC News. Spune dacă își dă demisia în cazul eșecului reformei pensiilor speciale / video

Bolojan: Am luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie afectată

„Mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității astfel încât să ne asigurăm că fluxurile financiare nu duc către Rusia.

În ce privește colaborarea Lukoil și Romgaz, am luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie afectată de aceste sancțiuni. Am colaborat cu entitatea americană care a impus aceste sancțiuni. Compania Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare“, a zis Ilie Bolojan.

Întrebat dacă „se impun remanieri în condițiile în care nu sunt atinse toate jaloanele?“, premierul României a răspuns: „Sper ca pe data de 28 să îndeplinim aproape toate criteriile pentru a evita dezangajarea banilor europeni. Cele trei jaloane au o valoare de peste 800 milioane euro. Aceste jaloane au problemele lor. Una este ca lucrurile să depindă doar de guvern, alta e să depinzi de terțe părți: instanțe, contestații, CCR. Dacă s-ar fi început toate procedurile imediat după primirea notificărilor, probabil nu am fi ajuns în această situație“.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul romaniei
ilie bolojan
lukoil
sanctiuni
romgaz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Ce achiziții motorii și emoționale apar între 1 și 2 ani. Camelia Ștefan, invitată la DrPsy / video
Publicat acum 53 minute
Daniel Băluță, susținere de la vârful Parlamentului European. De ce merită să fie votat / video
Publicat acum 55 minute
Bol cu cottage cheese și somon afumat: rețeta rapidă, perfectă pentru mic dejun sau cină
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Plan de pace pentru Ucraina. Nicușor Dan, anunțul zilei
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Trump îi dă termen lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 7 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close