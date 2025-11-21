Lukoil intră sub efectul sancțiunilor. Premierul României, clarificări privind Petrotel, benzinăriile, dar și Romgaz

Ilie Bolojan, premierul României, a fost întrebat de jurnaliștii prezenți la conferința de presă de la Palatul Victoria, vineri seara, despre soarta rafinăriei Petrotel și a benzinăriilor, după ce vor intra în vigoare sancțiunile SUA asupra Lukoil.

„Termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil intră azi, rafinăria este în mentenanță. Din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca rafinăria să fie în activitate.

România va fi solidară cu SUA pentru a pune în practică aceste sancțiuni.

La benzinării, termenul este jumătatea lunii decembrie. Are pondere de peste 20% ca număr și așteptăm să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători și proprietari.

Luni vom publica în transparență un act normativ prin care România stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru, astfel încât săptămâna viitoare să fie adoptat. Vom decide în decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu“, a spus premierul României, adăugând că „Bulgaria are o dependență totală față de rafinăria Lukoil“.

Bolojan: Am luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie afectată

„Mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității astfel încât să ne asigurăm că fluxurile financiare nu duc către Rusia.

În ce privește colaborarea Lukoil și Romgaz, am luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie afectată de aceste sancțiuni. Am colaborat cu entitatea americană care a impus aceste sancțiuni. Compania Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare“, a zis Ilie Bolojan.

Întrebat dacă „se impun remanieri în condițiile în care nu sunt atinse toate jaloanele?“, premierul României a răspuns: „Sper ca pe data de 28 să îndeplinim aproape toate criteriile pentru a evita dezangajarea banilor europeni. Cele trei jaloane au o valoare de peste 800 milioane euro. Aceste jaloane au problemele lor. Una este ca lucrurile să depindă doar de guvern, alta e să depinzi de terțe părți: instanțe, contestații, CCR. Dacă s-ar fi început toate procedurile imediat după primirea notificărilor, probabil nu am fi ajuns în această situație“.