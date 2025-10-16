€ 5.0884
Data actualizării: 18:06 16 Oct 2025 | Data publicării: 18:06 16 Oct 2025

Se scumpește apa, decizia luată de Guvern
Autor: Andrei Itu

pexels-darina-belonogova-7208641_55302600 pexels foto
 

Preţul apelor minerale naturale la sursă va fi ajustat cu rata inflaţiei înregistrată în perioada 2021-2025.

Conform unui memorandum adoptat, joi, de Guvern, preţul apei minerale naturale la sursă creşte de la 43,25 lei/ 1.000 litri la 56,8 lei/1.000 litri.

Prețul apei la raft

"Modificarea reflectată în costuri reprezintă 0,013/1 litru de apă. Ajustarea preţului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar nu are niciun impact negativ asupra costurilor de producţie pentru îmbuteliatori, deci nu ar trebui sa implice o creştere a preţului la raft a apei îmbuteliate", transmite Guvernul.

În perioada 2022 - 30 iunie 2025, preţul apelor minerale la sursă nu a suferit modificări, menţionează sursa citată.

