Se scumpește apa, decizia luată de Guvern

Conform unui memorandum adoptat, joi, de Guvern, preţul apei minerale naturale la sursă creşte de la 43,25 lei/ 1.000 litri la 56,8 lei/1.000 litri.

Prețul apei la raft

"Modificarea reflectată în costuri reprezintă 0,013/1 litru de apă. Ajustarea preţului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar nu are niciun impact negativ asupra costurilor de producţie pentru îmbuteliatori, deci nu ar trebui sa implice o creştere a preţului la raft a apei îmbuteliate", transmite Guvernul.



În perioada 2022 - 30 iunie 2025, preţul apelor minerale la sursă nu a suferit modificări, menţionează sursa citată.