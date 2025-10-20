€ 5.0890
Data publicării: 15:09 20 Oct 2025

Simion (AUR) se pregătește de o nouă guvernare, cu o singură pretenție: Călin Georgescu premier
Autor: Roxana Neagu

calin-georgescu_18035600 FOTO: Agerpres
 

În contextul în care premierul Ilie Bolojan a declarat că-și dă demisia dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR, George Simion, liderul AUR, se pregătește.

George Simion a afirmat că va susţine orice coaliţie de guvernare avându-l ca premier pe Călin Georgescu, fără ”a avea pretenţii” ca AUR să facă parte din respectiva formulă de guvernare.

”Noi nu dorim să intrăm la guvernare cu aceste forţe care au anulat alegerile din România. Ca măsură reparatorie faţă de anularea alegerilor, faţă de ce a păţit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunţat susţinerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliţii, fără a avea pretenţii pentru ca noi să facem parte din respectiva formulă de guvernare, deşi pentru toate funcţiile importante din statul român avem oameni capabili, oameni pregătiţi în toate domeniile, aşa cum cred că s-a şi observat în ultima vreme”, a afirmat George Simion, la Senat.

Întrebat dacă AUR ar face alianţă cu PSD în condiţiile enunţate, George Simion a spus: ”E valabil şi pentru celelalte forţe politice dacă ar face acest gest”

În spațiul public, deja au apărut speculații care susțin că premierul Ilie Bolojan ar putea fi candidat la Primăria Municipiului București. 

