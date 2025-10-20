€ 5.0890
Data actualizării: 13:42 20 Oct 2025 | Data publicării: 13:38 20 Oct 2025

EXCLUSIV Pensiile magistraților, decizia CCR: scenariul care se conturează. ”Soluția este deja prefigurată”
Autor: Roxana Neagu

ccr-contestatie-simion_29958600 Foto: Agerpres
 

Decizia privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie luată astăzi de CCR.

La ora 14:00, Curtea Constituțională a României intră în ședință. Pentru a treia oară, proiectul privind pensiile magistraților se află pe masa judecătorilor constituționali, după două amânări. De când proiectul de modificare a legii a fost lansat în spațiul public de către premierul Ilie Bolojan, în sistemul judiciar din România sunt soluționate doar urgențele. Este o grevă nedeclarată. 

”Dacă-mi dau demisia, vă anunț eu”

Astăzi, se conturează un scenariu cu privire la decizia pe care o va lua CCR. În urmă cu mai mult timp, premierul Ilie Bolojan își arăta nemulțumirea că trebuie să-și asume responsabilitatea pe măsurile luate de la nivelul Guvernului, în condițiile în care Executivul în sine se bucură de o largă majoritate în Parlament. În acest context, dar și-n scenariul în care modificarea pensionării magistraților ar pica la CCR, el își invoca demisia. Mai recent, prim-ministrul nu mai vorbește atât de des ”cu demisia pe masă”, fiind un subiect care a deranjat în coliția de guvernare. În ultima declarație pe subiect, spunea: ”dacă-mi dau demisia, vă anunț eu”. 

Pensiile magistraților pică la CCR pe procedură - scenariul posibil

Astăzi, fostul ministru de Justiție Tudorel Toader, care, în alte intervenții, credea că acest proiect va trece de CCR, a declara, la un post TV, că ”probabil că soluția este deja prefigurată”.  Acesta adăuga că ”dacă CCR admite obiecția de neconstituționalitate, ceea ce pare cel mai probabil, se va pune întrebarea pe ce motive: pe motive extrinseci, de procedură, sau pe motive intrinseci, de fond”. În prima variantă, pe motive de procedură,  ”atunci Parlamentul poate relua legea și să o adopte respectând procedura”. În cea de-a doua variantă, soluțiile legislative nu pot fi reluate. ”Acum pare că discuția s-a deplasat pe procedură și aștept cu preocupare decizia, dar, mai ales, considerentele” a mai spus Tudorel Toader, care afirmă că pare că legea va pica la CCR pe procedura adoptării, urmând să fie reluat întreg procesul. 

În plus, în interviul acordat DCNews, Florin Manole, ministru al Muncii, a făcut o declarație în concordanță cu informațiile fostului ministru al Justiției: ”Dacă nu trece de CCR, proiectul acesta mai are puțin timp în care să fie pus în aplicare dacă ne uităm la PNRR. Sper că vom avea timp, dacă va fi vreo problemă astăzi la CCR, avem timp să reglăm jalonul și să luăm banii. E un jalon care nu ține nici de PSD, nici de PNL, nici de Bolojan, nici de Manole, e o temă legimitivă pentru statul român”. Vorbim despre aproape 300 de mil. de euro dacă România nu va face nimic în privința pensiilor speciale ale magistraților. 

Cu alte cuvinte, pare și că ministrul Muncii crede că proiectul privind pensiile magistraților va pica la CCR pe procedură, dacă vorbește despre posibilitatea revenirii asupra lui. 

Ministrul Manole a mai spus că există deja un plan B: 

EXCLUSIV CCR, decizie pensii magistrați. Semnal din PSD. Ministrul Manole dezvăluie că mai există un proiect la sertar VIDEO

 

