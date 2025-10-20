Ministerul Muncii are un plan B pentru pensiile speciale

„În tot procesul acesta de facere a legii care este, acum, pe masa CCR, am avut comunicare constantă cu Comisia Europeană. Și e un lucru care trebuie să se întâmple mereu, pentru că oamenii aceia trebuie să aibă o anumită predictibilitate dinspre noi.

Iar faptul că există un plan B pentru a reface proiectul dacă ajungem în situația nefericită de a fi declarat neconstituțional, este un lucru important. Chiar dacă nu mai e mult timp, undeva la o lună, noi avem un draft la Ministerul Muncii. Draftul pe care l-am și pus inițial pe masa premierului”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, în exclusivitate pentru DCNews.

Curtea Constituțională urmează să se pronunțe, în cursul zilei de astăzi, privind pensiile speciale ale magistraților. Judecătorii urmează să decidă asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Dacă CCR va da o hotărâre negativă, pe lista președintelui Nicușor Dan ar exista deja un înlocuitor pentru Ilie Bolojan, în cazul în care premierul se va ține de promisiune și va demisiona din funcție, în contextul unei decizii nefavorabile.