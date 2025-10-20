Pensiile magistraților, pe masa CCR. Decizia care poate răsturna ordinea politică

Curtea Constituţională a României discută astăzi sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie față de legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Decizia a fost amânată deja de două ori.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.

Amintim că premierul Ilie Bolojan și-a asumat, în fața Parlamentul, legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare ale magistraților. Această lege face parte din pachetul 2 de măsuri fiscale. Prin această lege, este stabilită vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani (cu o perioadă tranzitorie de 10 ani), 35 de ani vechime în magistratură față de 25 de ani - cât este astăzi, pensia să nu fie mai mare de 70% decât ultimul venit net - astăzi este 80% din ultimul salariu brut încasat. Magistrații se vor putea pensiona și anticipat, dar doar după 35 de ani de vechime în magistratură și cu o penalizare de 2% pentru fiecare an în minus față de cei 65 de ani prevăzuți în lege.

”E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independenţa”

În momentul asumării legii, premierul Ilie Bolojan declara, în fața Parlamentului:

”Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârşitul căreia pensionarea magistraţilor se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va creşte de la 25 de ani la 35 de ani, aşa cum este cazul pentru ceilalţi cetăţeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remuneraţie netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar şi cu această scădere, pensiile magistraţilor rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independenţa şi respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaţionale sau Constituţiei”.

Ilie Bolojan afirma, la un moment dat, că dacă va pica această lege la CCR, va demisiona. Recent, declara: ”dacă voi demisiona, vă voi anunța eu”, bătând în retragere.

În justiție, se lucrează în sistem de avarie, doar urgențele găsindu-și finalizarea. În rest, totul este paralizat din momentul în care Guvernul a decis să modifice legea.

În acest context, Ilie Bolojan afirma că: moral ar fi ca și salariul să fie lua parțial.