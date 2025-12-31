Nu ai reușit să cumperi totul pentru masa de Revelion? Iată până la ce oră mai sunt deschise Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny sau Mega Image

Dacă nu ai apucat să faci cumpărăturile pentru masa de Revelion 2026 sau mai ai nevoie de câteva produse, iată care este programul de funcționare pentru ziua de 31 decembrie 2025, în ajun de Anul Nou 2026:

Program Lidl

Miercuri, 31 decembrie 2025, magazinele Lidl vor avea din nou program scurt, între orele 7:00 și 18:00.

Program Kaufland

Pe 31 decembrie 2025 majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00.

Program Auchan

În Ajunul Anului Nou 2026, magazinele Auchan vor funcționa între 07:00 și 18:00.

Program Mega Image

În Ajunul Anului Nou 2026, miercuri 31 decembrie, magazinele Mega Image vor fi deschise între orele 07:00 și 19:00.

Program Penny

Pe 31 decembrie 2025, magazinele Penny vor fi deschise între orele 07:00 și 18:00.

Program Carrefour

Magazinele Carrefour vor funcționa după programul 07:00 și 18:00 sau 19:00, în funcție de locație.

Pe 1 ianuarie 2026 aproape toate hypermarketurile vor fi închise, iar pe 2 ianuarie vor avea un program redus.

