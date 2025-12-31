€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Nu ai reușit să cumperi totul pentru masa de Revelion? Iată până la ce oră mai sunt deschise Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny sau Mega Image
Data actualizării: 11:32 31 Dec 2025 | Data publicării: 10:41 31 Dec 2025

Nu ai reușit să cumperi totul pentru masa de Revelion? Iată până la ce oră mai sunt deschise Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny sau Mega Image
Autor: Andrei Itu

magazin alimente Foto: Pixabay / magazin
 

Magazinele și supermarketurile din România au un orar diferit de funcționare pe 31 decembrie 2025.

Dacă nu ai apucat să faci cumpărăturile pentru masa de Revelion 2026 sau mai ai nevoie de câteva produse, iată care este programul de funcționare pentru ziua de 31 decembrie 2025, în ajun de Anul Nou 2026:

Program Lidl

Miercuri, 31 decembrie 2025, magazinele Lidl vor avea din nou program scurt, între orele 7:00 și 18:00. 

Program Kaufland 

Pe 31 decembrie 2025 majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00.

Program Auchan 

În Ajunul Anului Nou 2026, magazinele Auchan vor funcționa între 07:00 și 18:00.

Vezi și - Top trei rețete ieftine, dar delicioase, pentru masa de Revelion 

Program Mega Image 

În Ajunul Anului Nou 2026, miercuri 31 decembrie, magazinele Mega Image vor fi deschise între orele 07:00 și 19:00.

Program Penny 

Pe 31 decembrie 2025, magazinele Penny vor fi deschise între orele 07:00 și 18:00.

Program Carrefour

Magazinele Carrefour vor funcționa după programul 07:00 și 18:00 sau 19:00, în funcție de locație.

Pe 1 ianuarie 2026 aproape toate hypermarketurile vor fi închise, iar pe 2 ianuarie vor avea un program redus.

Vezi și - Bunele maniere la masa de Revelion. Cum refuzi elegant când gazda insistă să mai bei sau să mai mănânci

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lidl
kaufland
penny
mega image
carrefour
masa de revelion 2026
program revelion 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Accidentul lui Michael Schumacher: 12 ani de la tragedia care i-a schimbat complet viața
Publicat acum 26 minute
Explozie în Portul Constanța, în ajunul Anului Nou. Doi bărbați au murit
Publicat acum 32 minute
Cine este femeia ”most wanted”, condamnată la 15 ani pentru trafic de persoane, adusă în România sub escortă - FOTO
Publicat acum 54 minute
Nu ai reușit să cumperi totul pentru masa de Revelion? Iată până la ce oră mai sunt deschise Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny sau Mega Image
Publicat acum 54 minute
Noua înșelătorie în România! Bursa de Valori Bucureşti, avertisment
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat acum 18 ore si 11 minute
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat acum 20 ore si 37 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 29 Dec 2025
CCR, aruncată în aer din cauza blocajelor privind pensiile magistraților. Analiza lui Chirieac
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Cine e politicianul anului 2025?
Nicușor Dan
Ilie Bolojan
Călin Georgescu
George Simion
Sorin Grindeanu
Kelemen Hunor
Anamaria Gavrilă
Dominic Fritz
Diana Șoșoacă
Trimite răspunsul
x close