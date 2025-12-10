După ce trei persoane din București au fost acuzate, în septembrie, că au înșelat Sistemul Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), încasând aproape 60.000 de lei, pare că unele lanțuri de supermarketuri din România aleg să se protejeze, într-un stil cel puțin bizar, de noi posibile fraude.

Merit să fiu surprins?

Am avut parte de un moment ciudat la un magazin Lidl din Cluj-Napoca. Voi relata mai jos situația.

După ce am reciclat câteva sticle SGR la aparatul din incinta unui Lidl dintr-un cartier din Cluj, am intrat în magazin, pentru câteva minute, pentru mici cumpărături. M-am îndreptat spre casele de marcat rapide. Am scanat produsul cumpărat și apoi am dorit să valorific voucherul SGR.

În momentul în care am scanat voucherul SGR, a apărut o eroare casa de marcat, s-a aprins beculețul roșu, fiind chemat angajatul Lidl să soluționeze problema.

Vezi și - Nouă eroare care te poate ”țepui” atunci când reciclezi PET-uri SGR: Întrece orice imaginație ce s-a întâmplat - FOTO

De ce s-a blocat casa rapidă de marcat, după ce am scanat un voucherul SGR

L-am întrebat care este motivul pentru care s-a blocat casa rapidă, pentru că doar am scanat un banal voucher SGR, eliberat chiar de aparatul din incinta Lidl. Răspunsul operatorului Lidl a fost unul surprinzător, afirmând că voucherele SGR trebuie verificate de un angajat Lidl înainte de a fi scanate, pentru a nu fi fraudat, din nou, sistemul SGR.

Vezi și - EXCLUSIV - ”50 de bani sunt 50 de bani”: Când SGR-ul aplicat dă rateuri și toți știu. Cum ești țepuit, deși te supui, fără comentarii, regulilor

Cum verifică angajatul Lidl voucherul SGR

Și am întrebat următorul fapt crucial: Și cum verificați dacă un voucher ar putea fi falsificat ori ba? Nu este destul să ating codul de bare al tichetului SGR de scannerul casei de marcat?

După momentul din septembrie, când a fost fraudat sistemul SGR (Vezi detalii aici), m-am gândit că ar fi putut apărea un sistem care să respingă voucherele posibil falsificate.

Răspunsul angajatului Lidl a fost că el își dă seama dacă un voucher este fals, după hârtia din care e confecționat voucherul. Cele false sunt făcute dintr-un alt fel de hârtie, în comparație cu hârtia voucherelor emise de aparatele SGR, mi-a spus angajatul Lidl. Am crezut că este o glumă, dar pare că asta e realitatea!

Practic, tehnologia caselor rapide de marcat din 2025 nu poate respinge voucherele SGR false și, având în vedere precedentul, s-a generat o procedură internă prin care scannerul se blochează și trebuie să vină un angajat al magazinului să verifice hârtia din care e confecționat voucherul SGR.

Această ”măsură anti-fraudă” ar urma să fie scoasă de la 1 ianuarie 2026 din acel magazin, potrivit angajatului Lidl.

Vezi și EXCLUSIV - ”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii