€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Ce mi s-a întâmplat la Lidl cu voucherul SGR: Cum au ajuns angajații ”investigatori antifraudă”
Data publicării: 22:59 10 Dec 2025

EXCLUSIV Ce mi s-a întâmplat la Lidl cu voucherul SGR: Cum au ajuns angajații ”investigatori antifraudă”
Autor: Andrei Itu

Lidl Magazin Lidl Cluj - Foto Andrei Itu DC News
 

Voi relata o situație despre modul ”surprinzător”, în care unul dintre marile lanțuri de supermarketuri din România, Lidl, pare că se protejează de noi posibile fraude cu voucherul SGR.

După ce trei persoane din București au fost acuzate, în septembrie, că au înșelat Sistemul Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), încasând aproape 60.000 de lei, pare că unele lanțuri de supermarketuri din România aleg să se protejeze, într-un stil cel puțin bizar, de noi posibile fraude. 

Merit să fiu surprins?

Am avut parte de un moment ciudat la un magazin Lidl din Cluj-Napoca. Voi relata mai jos situația.

După ce am reciclat câteva sticle SGR la aparatul din incinta unui Lidl dintr-un cartier din Cluj, am intrat în magazin, pentru câteva minute, pentru mici cumpărături. M-am îndreptat spre casele de marcat rapide. Am scanat produsul cumpărat și apoi am dorit să valorific voucherul SGR

În momentul în care am scanat voucherul SGR, a apărut o eroare casa de marcat, s-a aprins beculețul roșu, fiind chemat angajatul Lidl să soluționeze problema. 

Vezi și - Nouă eroare care te poate ”țepui” atunci când reciclezi PET-uri SGR: Întrece orice imaginație ce s-a întâmplat - FOTO

De ce s-a blocat casa rapidă de marcat, după ce am scanat un voucherul SGR

L-am întrebat care este motivul pentru care s-a blocat casa rapidă, pentru că doar am scanat un banal voucher SGR, eliberat chiar de aparatul din incinta Lidl. Răspunsul operatorului Lidl a fost unul surprinzător, afirmând că voucherele SGR trebuie verificate de un angajat Lidl înainte de a fi scanate, pentru a nu fi fraudat, din nou, sistemul SGR

Vezi și - EXCLUSIV - ”50 de bani sunt 50 de bani”: Când SGR-ul aplicat dă rateuri și toți știu. Cum ești țepuit, deși te supui, fără comentarii, regulilor

Cum verifică angajatul Lidl voucherul SGR

Și am întrebat următorul fapt crucial: Și cum verificați dacă un voucher ar putea fi falsificat ori ba? Nu este destul să ating codul de bare al tichetului SGR de scannerul casei de marcat? 

După momentul din septembrie, când a fost fraudat sistemul SGR (Vezi detalii aici), m-am gândit că ar fi putut apărea un sistem care să respingă voucherele posibil falsificate. 

Răspunsul angajatului Lidl a fost că el își dă seama dacă un voucher este fals, după hârtia din care e confecționat voucherul. Cele false sunt făcute dintr-un alt fel de hârtie, în comparație cu hârtia voucherelor emise de aparatele SGR, mi-a spus angajatul Lidl. Am crezut că este o glumă, dar pare că asta e realitatea!

Practic, tehnologia caselor rapide de marcat din 2025 nu poate respinge voucherele SGR false și, având în vedere precedentul, s-a generat o procedură internă prin care scannerul se blochează și trebuie să vină un angajat al magazinului să verifice hârtia din care e confecționat voucherul SGR. 

Această ”măsură anti-fraudă” ar urma să fie scoasă de la 1 ianuarie 2026 din acel magazin, potrivit angajatului Lidl. 

Vezi și EXCLUSIV -  ”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lidl
sgr
voucher sgr
frauda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Bugetul de stat pe 2026 va fi adoptat la finalul lui ianuarie, anunță premierul Ilie Bolojan
Publicat acum 5 minute
Viruși vs. virusuri, două cuvinte total diferite. Ce înseamnă fiecare
Publicat acum 17 minute
Prințul Harry, la un pas de împăcare cu Regele Charles și Prințul William. Decizia care ar putea aduce liniște în Familia Regală
Publicat acum 25 minute
Trump anunță că SUA au capturat un petrolier lângă Venezuela. Impact instant pe burse
Publicat acum 28 minute
Prognoza meteo. Vremea în București și în țară, 11 - 18 decembrie 2025
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close