Ministrul Fechet, contrazis de un clujean: Tot efortul depus a fost de parcă aș fi operat pe creier. Sunt nedumerit... așa se încurajează reciclarea? E bătaie de joc

Un cititor DC News din Cluj-Napoca ne-a relatat ce a pățit atunci când a mers la un automat de reciclare a pet-urilor, de la intrarea într-un supermarket.

'Am strâns toată luna sticlele cu eticheta SGR, prin care ni se iau obligatoriu din buzunar 50 de bani per sticlă. Practic, la un simplu calcul, am avut de recuperat aproximativ 70 de lei. Astfel, am mers la un supermarket cu un sac de sticle pentru a recicla și a-mi lua banii înapoi. Totul ar fi fost foarte simplu dacă tonomatele de preluare a ambalajelor ar funcționa eficient. Pe lângă faptul că statul a scumpit, practic, cu 50 de bani achiziționarea fiecărei sticle cumpărate, acum, te pune să umbli cu sacul/plasele de sticle după tine și să pierzi zeci de minute la tonomatele de preluare a ambalajelor care îți fac nervi și stres. De ce? Pentru că se blochează foarte des.

Se întâmplă ca un pet să fie refuzat de 3 ori până să fie acceptat, pentru că tonomatele dau erori! Și nu sunt singurul care a pățit asta! Întâmplarea a făcut ca să aștept la reciclare după o persoană care a întâmpinat aceleași dificultăți ca și mine. Am avut această ocazie rarisimă de a vedea încă o persoană care reciclează. Rar vezi oameni care se înhamă la așa ceva. Poate au avut deja o experiență negativă și au zis pas!

Însă eu sunt nedumerit... așa se încurajează reciclarea? Statul îți ia cu japca bani din buzunar și apoi te pune să pierzi timp și nervi pentru a-ți recupera banii? Nu e de mirare că lumea nu se înghesuie să recicleze și suntem codași la reciclare. Preferă să piardă cei 50 de bani per sticlă decât să umble apoi cu sacul după ei și să își facă nervi. Dacă o apă de 0.5 l costă 3 lei, de exemplu, de ce statul a scumpit-o prin SGR la 3,5 lei?

Dacă voiau să încurajeze reciclarea trebuiau să lase prețul de 3 lei și să garanteze cu 50 de bani. Nu era mai bine așa? Adică, după ce ai cumpărat o apă de 3 lei să te duci și să o reciclezi, câștigând 50 de bani per sticlă, nu tu să îți recuperezi banii! Dar e mai ușor să scumpești totul din pix și apoi te miri că oamenii nu mai au încredere în măsurile tale.

Într-un final, am reușit să reciclez, dar tot efortul depus a fost de parcă aș fi operat pe creier. Mă gândesc serios dacă mai reciclez sau voi trece indiferent pe lângă aceste automate, ca și cum nu există la intrarea în supermarketuri. E bătaie de joc.

Totuși, mă întreb cei care au salariul minim pe economie ce fac sau pensionarii cu pensia minimă? Pentru ei orice leu contează! Dar statul pune biruri noi și apoi te obligă să îți iei banii înapoi, dar nu oricum, ci cu pierdere de timp, bătăi de cap și stres suplimentar...', a relatat un cititor DC News.

Amintim faptul că Sistemul Garanție-Returnare a fost implementat pe 30 noiembrie 2023. Practic, băuturile comercializate în ambalaje primare nereutilizabile din PET, sticlă sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 litri și 3 litri, s-au scumpit, prin această garanție de 50 de bani la cumpărare.

Culmea este că ministrul Mediului Mircea Fechet a spus recent că Sistemul de Gestiune-Returnare (SGR) funcționează și dă rezultate. El a mai zis că este cel mai bun lucru care s-a întâmplat în materia gestionării deșeurilor în ultimii 30 de ani în România... doar că românii care chiar au mers să recicleze îl cam contrazic.

Banii se pot recupera atunci când returnăm/reciclăm ambalajul într-unul din punctele de returnare deschise la comercianții din România. De asemenea, doar ambalajele marcate cu simbolul SGR sunt eligibile pentru rambursarea de 50 de bani.

