De ce s-a văzut aurora boreală în România, legătura cu erupțiile solare. ”E ca atunci când vezi munţii din Bucureşti”

Dr. Adrian Şonka, astronom în cadrul Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" a explicat, pentru Agerpres: ”Trebuie privit înspre nord şi trebuie aşteptat, pentru că fenomenele acestea sunt imprevizibile. Chiar dacă se anunţă că vor fi vizibile de undeva, uneori nu se văd. Acum s-a văzut din România aurora boreală, aşa cum nu s-a mai văzut de sute de ani. Noi nu avem până acum vreo informaţie din istorie sau din datele noastre, cum că s-ar mai fi văzut în felul acesta din România vreodată. Cu lucrul acesta suntem de acord cam toţi cei care am observat-o. Dar pozele mint un pic, pentru că aparatul e sensibil la roşu şi la verde - la roşu mai ales. Cu ochiul liber, culorile nu erau chiar atât de intense. Se vedeau numai după ce te obişnuiai cu întunericul. După 10-15 minute vedeai nuanţe de roz şi verde, dar vizual nu au fost aşa de spectaculoase cum sunt în fotografii, dar se vedeau, într-adevăr”.

”Imediat cum s-a făcut seară, s-a văzut ceva mai puternic, aşa, sub formă de perdele luminoase sau pete roşiatice, înspre nord. A durat cam o oră. A fost o pauză, iar pe la ora 01.10 a început din nou să se vadă ceva foarte intens, a durat cam o oră, până la ora 01.50. Apoi au dispărut perdelele luminoase şi a rămas un fundal roşiatic şi, aşa, verzuliu", a mai spus Adrian Şonka.

”E ca atunci când vezi munţii din Bucureşti”





Astronomul a subliniat: "Atunci când vezi aurora în România, ea se produce tot acolo unde se produce în mod normal, în jurul polilor magnetici, dar se ridică mai sus în atmosferă, este mai intensă şi poţi vedea la depărtări mari. E ca atunci când vezi munţii din Bucureşti. Asta nu înseamnă că munţii sunt în Bucureşti. Munţii sunt unde sunt, dar cerul e clar şi poţi vedea la depărtare. Deci, aurora nu s-a petrecut în România, ci s-a văzut din România”.

Legătura cu erupțiile solare





Fenomenul a fost vizibil în contextul în care în această perioadă s-au produs trei erupţii solare, aspect care a perturbat câmpul magnetic al Pământului. ”Aurorele boreale sunt produse de materialul care vine de la Soare. Soarele pierde nuclee atomice, gaze, electroni, care se duc peste tot în sistemul solar. Mereu se produc aurore, dar ele sunt de intensitate scăzută. Dar când are loc o erupţie, pleacă mai mult material de pe Soare şi, dacă ajunge la Pământ, aurorele sunt mai intense", a detaliat Şonka, conform sursei citate.



Aurora ar putea fi observată şi în noaptea aceasta, dar nu există o certitudine în privinţa asta. Cei care doresc să urmărească fenomenul, trebuie să o facă din afara oraşelor mari şi să privească spre nord. În noaptea de duminică spre luni, fenomenul nu va mai fi vizibil.



"Nu se vede din prima. Eu am stat o oră şi nu am văzut nimic, apoi a apărut din nou, iar apoi a dispărut. Trebuie să te pregăteşti să stai câteva ore pe un câmp, să nu te uiţi în telefoane, ca să te acomodezi cu întunericul, să nu aprinzi farurile de la maşină, să fie cald, să fii în siguranţă", a transmis astronomul.

