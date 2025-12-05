€ 5.0919
Emmanuel Macron a ajuns vedetă în China. Cum a fost filmat președintele Franței / video viral
Data publicării: 23:11 05 Dec 2025

Emmanuel Macron a ajuns vedetă în China. Cum a fost filmat președintele Franței / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

macron umilit de trump Foto: Agerpres
 

Emmanuel Macron a fost surprins în ipostaze inedite, în timpul vizitei de stat pe care o efectuează în Republica Populară Chineză.

Emmanuel Macron, președintele Franței, a ajuns vedetă în China, iar imaginile cu el au făcut înconjurul Internetului. Liderul de la Elysée a fost filmat în timp ce alerga către o mulțime de oameni pentru a sta de vorbă cu un grup de studenți.

Înainte, președintele francez a fost filmat în timp ce făcea jogging în parc.

Emmanuel Macron se află într-o vizită oficială în China, unde l-a îndemnat pe omologul său chinez, Xi Jinping, să conlucreze pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru a corecta dezechilibrele comerciale.

Studenţii l-au primit cu urale pe şeful statului francez. La rândul său, Emmanuel Macron le-a zâmbit şi i-a salutat.

