Emmanuel Macron a ajuns vedetă în China. Cum a fost filmat președintele Franței / video viral

Emmanuel Macron, președintele Franței, a ajuns vedetă în China, iar imaginile cu el au făcut înconjurul Internetului. Liderul de la Elysée a fost filmat în timp ce alerga către o mulțime de oameni pentru a sta de vorbă cu un grup de studenți.

Înainte, președintele francez a fost filmat în timp ce făcea jogging în parc.

Emmanuel Macron se află într-o vizită oficială în China, unde l-a îndemnat pe omologul său chinez, Xi Jinping, să conlucreze pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru a corecta dezechilibrele comerciale.

Studenţii l-au primit cu urale pe şeful statului francez. La rândul său, Emmanuel Macron le-a zâmbit şi i-a salutat.

????CHINE ????????| VIDÉO ????|

En visite officielle en Chine, le président français Emmanuel #Macron fait le buzz sur Internet pour un sprint de plusieurs mètres effectué au milieu de gardes de sécurité, pour rejoindre vers un bain de foule de citoyens chinois venus le rencontrer. pic.twitter.com/d3lB3xxQjw — Nanana365 (@nanana365media) December 5, 2025