Data publicării: 13:18 01 Noi 2025

JD Vance, apariție inedită. Cum s-a costumat vicepreședintele SUA de Halloween / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

JD Vance ajunge luni în Israel pentru discuții despre Planul Trump și Viitorul Fâșiei Gaza Sursa Foto: Agerpres
 

Vicepreședintele american JD Vance a avut o apariție inedită de Halloween.

În glumă, vicepreședintele Vance a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care purta o perucă, asemănătoare meme-ului viral online în care este înfățișat umflat și zâmbitor, potrivit AOL.

Imaginile distribuite pe TikTok îl arată pe JD Vance cu o perucă maronie cu bucle castanii. Vance deschide o ușă și spune: „Halloween fericit. Și nu uitați să spuneți mulțumesc”.

Videoclipul se termină cu un filtru violet aplicat imaginilor în timp ce Vance se învârte în cerc.

Meme-ul denumit uneori „fat JD” a apărut online în urma unei întâlniri controversate între președintele Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski în februarie, unde Vance a intervenit pentru a-l întreba pe Zelenski dacă „a spus vreodată «mulțumesc»?”

@jd

Happy Halloween everyone, remember to say thank you while you trick or treat!

♬ original sound - J.D. Vance

