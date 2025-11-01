JD Vance, apariție inedită. Cum s-a costumat vicepreședintele SUA de Halloween / video viral

În glumă, vicepreședintele Vance a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care purta o perucă, asemănătoare meme-ului viral online în care este înfățișat umflat și zâmbitor, potrivit AOL.

Imaginile distribuite pe TikTok îl arată pe JD Vance cu o perucă maronie cu bucle castanii. Vance deschide o ușă și spune: „Halloween fericit. Și nu uitați să spuneți mulțumesc”.

Videoclipul se termină cu un filtru violet aplicat imaginilor în timp ce Vance se învârte în cerc.

Meme-ul denumit uneori „fat JD” a apărut online în urma unei întâlniri controversate între președintele Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski în februarie, unde Vance a intervenit pentru a-l întreba pe Zelenski dacă „a spus vreodată «mulțumesc»?”