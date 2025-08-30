Mihai Trăistariu vrea să fie ispită la Insula Iubirii în 2026. „Sunt multe fete care mă abordează, nu mai pot scăpa de ele”

Mihai Trăistariu nu exclude varianta de a apărea la celebrul reality-show Insula Iubirii, dar nu ca simplu concurent, ci chiar ca... ispită.

Artistul spune că ar face față cu brio și că ar ști cum să cucerească femeile din emisiune.

„Dacă mi s-ar propune să merg ca ispită la Insula Iubirii, cred că aș face față. Poate nu sunt eu chiar așa frumos, dar am punctele mele forte. Cu siguranță aș putea să le sucesc mințile fetelor acolo, de asta sunt sigur. Nu mi s-a propus până acum, dar cine știe?”, a declarat Trăistariu pentru Can Can.

Artistul recunoaște că și în viața de zi cu zi este asaltat de admiratoare. „Sunt multe fete care mă abordează, îmi scriu peste tot, nu mai pot scăpa de ele. Unora le răspund, așa, civilizat. Eu nu mai am o relație de doi ani, am vrut să mă odihnesc puțin. Relațiile serioase mă obosesc”, a adăugat acesta.

În prezent, solistul spune că preferă „prieteniile cu beneficii”, fără obligații. „Îmi stârnesc interesul unele, pentru o noapte, nu mai mult. Eram adeptul relațiilor de lungă durată, dar m-am aruncat mereu prea repede. Acum prefer ceva mai relaxat, de distracție, o necesitate. E o domnișoară cu care mă mai întâlnesc, are 36 de ani, e din Constanța. Ea ar vrea ceva serios, dar i-am explicat că nu se poate. Doar să ne vedem din când în când, pentru că eu mai mult nu pot să îi ofer”, a mai mărturisit Trăistariu.

Mihai Trăistariu are 48 de ani și a devenit faimos după performanța din 2006 de la Eurovision.

În 2006, selecţia naţională l-a ales pe Mihai Trăistariu să reprezinte România la ediţia Eurovision desfăşurată la Atena, cu piesa Tornero, care a fost calificată direct în finală şi a primit 172 de puncte, ieşind pe locul 4.

